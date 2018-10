Manns Enkel Frido liest heute

Markus Kluge

Wusterhausen (MOZ) Musiker, Theologe, Psychologe und Schriftsteller Frido Mann ist am heutigen Donnerstag in der Wusterhausener Dossehalle zu Gast. Er ist der Enkel des weltberühmten Autors Thomas Mann (1875 bis 1955). Der hatte seinem Nachfahren mit der Figur des Echo in seinem Roman ein literarisches Denkmal gesetzt und sich auch in seinen Tagebüchern häufiger mit diesem Kind seines jüngsten Sohnes beschäftigte. Frido Mann stellt nun sein aktuelles Buch „Das Weiße Haus des Exils“ vor. Darin setzt er sich mit dem politischen Engagement der Familie im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien auseinander. In dem „Weißen Haus“ gingen intellektuelle Größen aus Deutschland wie Albert Einstein, Lion Feuchtwanger oder Bertold Brecht ein und aus.

In seinem Buch plädiert Mann radikal für Verantwortung und Verständigung in einer Zeit der globalen Krise. Seit diesem Sommer ist das Haus übrigens von der Bundesregierung als Zentrum des transatlantischen Dialogs eröffnet worden.

Frido Manns Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro; für Bibliotheks-Leser, Fördervereinsmitglieder und Arbeitslosengeld II-Empfänger nur zwölf Euro. Reservierungen sind möglich in der Wusterhausener Bibliothek unter der Rufnummer 033979 87760.