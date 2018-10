Ausbildung mit Jobgarantie

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) An der Schule für Ergotherapie „Regine Hildebrand“ starten 24 junge Frauen in das neue Ausbildungsjahr. Die jüngste ist 16, die älteste 47 Jahre alt. Die Nachfrage nach freien Ausbildungsplätzen in Angermünde ist ungebrochen hoch.

Kliniken und Rehaeinrichtungen, Praxen, Pflegeheime und Behindertenwerkstätten, sie alle suchen händeringend gut ausgebildete Ergotherapeuten. „Wir bekommen ständig Anfragen von Arbeitgebern aus ganz Deutschland nach unseren Absolventen und können den Bedarf gar nicht decken“, bestätigt Britta Grill, Leiterin der Angermünder Schule für Ergotherapie.

Einerseits genießt die Angermünder Schule bundesweit in Fachkreisen einen sehr guten Ruf, andererseits steigt der Fachkräftebedarf für medizinisch-therapeutische Berufe wie Ergotherapeuten ständig. „Die Jobchancen für unsere Absolventen sind sehr gut, sie können sich unter vielen Angeboten die passende Stelle aussuchen“, sagt Britta Grill.

Vom Absolventenjahrgang 2018 haben elf von 24 Schülern einen Abschluss erhalten und sind alle sofort ins Arbeitsleben gestartet. Sieben hatten die Ausbildung vorzeitig, weitere drei haben die Prüfung nicht geschafft. Die Anforderungen sind hoch. Dennoch hat die Schule noch immer den Luxus, unter vielen Bewerbern auswählen zu können.

Für die 24 freien Plätze des neuen Ausbildungsjahres gingen dreimal so viele Bewerbungen ein, vor allem aus Brandenburg und Berlin. Ein Grund dafür ist sicher auch, dass in Angermünde durch erfolgreiche Verhandlungen des Trägervereins mit den Kassen kein Schulgeld mehr erhoben wird. „Der nächste Schritt wäre eine Ausbildungsvergütung auch für unsere Schüler. Da verfolgen wir sehr gespannt die aktuellen gesundheitspolitischen Debatten“, betont Britta Grill.

Doch nicht jeder der vielen Bewerber erweise sich letztlich auch als geeignet. Voraussetzungen für eine Aufnahme seien neben guten schulischen Leistungen vor allem soziale Kompetenzen, Motivation und Teamfähigkeit. „Wichtig ist, dass junge Menschen, die sich für den Beruf des Ergotherapeuten entscheiden, kontaktfreudig sind und gern mit Menschen zusammenarbeiten. Sie müssen sich gut auf andere Menschen einstellen können, denn die Patienten bringen auch alle eine persönliche Geschichte mit, ein Schicksal, das mit ihrer Erkrankung verbunden ist. Das erfordert von Ergotherapeuten nicht nur Einfühlungsvermögen, sondern auch eine hohe psychische Belastbarkeit, das aushalten zu können“, erklärt Britta Grill.

Ergotherapie hilft Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel durch Unfall, Schlaganfall, geistige und seelische Behinderungen, durch gezieltes Training und spezielle Hilfsmittel die motorischen Fähigkeiten zu fördern, damit sie bestenfalls weitgehend selbstbestimmt ihren Alltag bewältigen können beziehungsweise lernen, mit den Beeinträchtigungen ihrer Krankheit umzugehen.

In der dreijährigen Ausbildung bilden deshalb medizinische, psychologische und pädagogische Grundlagenfächer einen Schwerpunkt. Parallel werden handwerklich-gestalterische Techniken zum Beispiel mit Holz, Ton, Metall oder Textil vermittelt. Für eine praxisnahe Ausbildung sorgen Kooperationen mit der GLG, zum Beispiel mit dem Angermünder Krankenhaus oder der Fachklinik Wolletzsee, sowie vielen anderen Kliniken, Praxen und Behindertenwerkstätten in Brandenburg.

Zudem besteht die Möglichkeit, begleitend zur Ausbildung einen interdisziplinären Bachelorstudiengang an der Fernfachhochschule Hamburg zu absolvieren oder ein Studium an die Ausbildung anzuschließen. Durchschnittlich ein bis zwei Schüler pro Jahrgang nutzen diese weitere Qualifizierung. So verstärken inzwischen zwei ehemalige Schüler das eigene Lehrer- und Dozententeam in Angermünde.

Wer sich genauer über den Beruf und die Ausbildung zum Ergotherapeuten informieren möchte, kann den Tag der offenen Tür am 10. November nutzen. Von 9 bis 13 Uhr werden von Schülern und Dozenten Führungen, Gespräche, Filme und vielseitige Aktionen angeboten. So kann man verschiedene Alltagshilfsmittel und Therapiespiele ausprobieren, sein Wissen im Anatomiequiz testen, mal selbst Rollstuhl fahren oder die Möglichkeiten der Handtherapie kennenlernen. Für gesunden Imbiss sorgen die Schüler in der schuleigenen Caféteria.