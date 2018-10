Aufsteiger Lindow punktet erstmals

Matthias Haack

Lindow Noch ein wenig trügerisch ist die Tabelle der 1. Kreisklasse im Tischtennis. Hat Wustrau III erst drei Partien ausgetragen, so sind es beim Tabellenführer SV 90 Fehrbellin IV schon fünf. Er und auch Rot-Weiß Neuruppin haben bislang noch nicht verloren. Ihr Duell am ersten Spieltag war mit einem 9:9-Unentschieden ausgegangen. Am Freitag nahm Rot-Weiß die Auswärtshürde Union III mit 10:6, während Fehrbellin am Abend zuvor aus Rheinsberg einen 10:0-Erfolg mitbrachte.

Am Dienstag dieser Woche stieß Grün-Weiß Lindow den Bock um. Der Aufsteiger bezwang den TSV Wustrau IV mit 10:5, wodurch das Quartett um Helmut Jantz Schlusslicht bleibt. Das erste Doppel hatten Martin Droll/Matthias Göhlke in drei Sätzen deutlich gegen Seelisch/Pfund gewonnen. Im zweiten aber kamen Jantz/Rieck immer stärker auf, zwangen Hans-Jürgen Droll/Kevin Völzke nicht nur in den fünften Satz. Sie gewann diesen mit 11:4 durch einen Netzroller von Karl-Heinz Rieck.

Doch in den folgenden Einzeln trumpften die Gastgeber auf. Unter anderem unterlag aber Völzke in der ersten Runde Jantz im fünften Satz. Der Lindower war zittrig an die Platte gekommen, weil der vom Wassersport Besessene den Herbstwind genutzt hatte, um Speedsurfing zu betreiben. Bis Tempo 65 trieb der Wind auf dem Rangsdorfer See Völzke und seinen Trainingspartner Alf Bachmann. An der Tischtennisplatte war diese körperliche Höchstleistung zu spüren, verriet er. Dennoch gewann der Lindower eines seiner drei Matche: gegen den Wustrauer Neuling. Auch Völzke ist eine Neuer, den Grün-Weiß an die Platten bringt. Aus der Stammbesetzung fehlten am Dienstag die Brüder Thomas und Ulrich Herrmann.

Martin Droll nach dem ersten Teamerfolg: „Unser Ziel ist es, nicht Letzter zu werden. Auch von Niederlagen lassen wir uns nicht demotivieren.“ Immerhin hatte sich Lindow etwa ein Jahrzehnt nur in der 2. Kreisklasse getummelt, jetzt aber das Drängen der Konkurrenz sowie des Vereinsvorstandes als Anlass genutzt, aufzusteigen. Damit sind es in dieser Saison zehn Mannschaften, denen 18 Spieltage ins Haus stehen. Weil Union Neuruppin und Wustrau mehrere Teams an den Start bringen, sind es nur sieben Vereine. Übrigens begrüßten sich zwei Haudegen am Dienstag herzlich: Hans-Jürgen Droll (67) und Helmut Jantz (81). Das Duell entschied der jüngere Mannschaftsälteste in drei Sätzen.

Im städtischen Neuruppiner Kampf zwischen Union III und dem MSV unterlagen die Gildenhaller am Dienstagabend mit 4:10.(maha)