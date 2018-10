Bange Blicke nach Hessen

Günther Marx

Berlin (MOZ) Fünf Jahre Schwarz-Grün in Hessen, halb so lang Grün-Schwarz in Baden-Württemberg lassen kaum noch erahnen, wie die tief die Gräben zwischen den beiden Lagern einst waren. Wenn die Signale nicht trügen, dann würden CDU und Grüne nach dem kommenden Sonntag ihre Koalition in Hessen gerne fortsetzen; der Lage nach wäre wohl ein dritter Partner, die FDP, notwendig. Käme es so, könnte die Union im Bund erst einmal durchatmen. Verliert CDU-Regierungschef Volker Bouffier indes sein Amt, dann werden viele Fragen aus der Partei nach der Verantwortung Angela Merkels aufkommen.

Mit bangen Blicken schaut auch die Führung der SPD nach Wiesbaden. Laut Umfragen liegen die Sozialdemokraten derzeit nur gleichauf mit den Grünen oder sogar knapp hinter diesen auf Platz drei. Rutschen sie am Sonntag unter die 20-Prozent-Marke – im einstigen SPD-Land Hessen –, dann dürften die Nerven der gebeutelten Partei blank liegen. Schon jetzt erträgt ein großer Teil der Basis die GroKo nur mit Widerwillen. Ein krachendes Scheitern in Hessen würde den Druck, aus ihr auszusteigen, noch einmal verstärken. Rasche Neuwahlen im Bund als mögliche Folge hätte freilich keine Partei mehr zu fürchten als eine im Abwärtssog befindliche SPD. Ein Scheitern der Großen Koalition wäre aber wohl auch das Ende der Kanzlerschaft Merkels.

Mehr noch als von der Landtagswahl vor zwei Wochen in Bayern sind vom Wahlausgang in Hessen also direkte Auswirkungen auf das politische Gefüge im Bund zu erwarten. Dabei liegen in Hessen CDU, Grüne und SPD in Schlagweite beieinander, so dicht, dass beinahe alles möglich scheint: von der Fortsetzung von Schwarz-Grün über „Jamaika“ und der „Ampel“ (SPD, Grüne, FDP) bis hin zu Rot-Rot-Grün beziehungsweise Grün-Rot-Rot. Das heißt, auch ein grüner Ministerpräsident ist nicht auszuschließen. Tarek al-Wazir wäre nach Winfried Kretschmann der zweite in Deutschland. Nur eines ist kaum vorstellbar: dass CDU und SPD nach den Querelen in Berlin in Wiesbaden noch eine Koalition eingehen. Auch diese bräuchte einen dritten Partner.

Aber Hessen war in der Vergangenheit immer mal wieder für eine Überraschung gut. Hier hatte Rot-Grün seine Premiere, und auch Schwarz-Grün fand überraschend gut zusammen.