Frankfurt (Oder) (MOZ) Tadeusz Mazowiecki, Polens 1989 erster demokratisch gewählte Regierungschef, hat ihn erhalten. Genauso wie der Schriftsteller Günter Grass, der legendäre Außenminister Hans-Dietrich Genscher sowie der geniale polnische Komponist Krzysztof Penderecki. Die Rede ist vom Viadrina-Preis, jener Auszeichnung, die die an der deutsch-polnischen Grenze gelegene Europa-Universität seit 1999 an Persönlichkeiten vergibt, die sich um das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern verdient gemacht haben.

Der Name von Angela Merkel wird nun wohl nicht in dieser ehrenvollen Galerie auftauchen. Obwohl es genug Grund gegeben hätte, die Beharrlichkeit zu würdigen, mit der sich die Kanzlerin seit Jahren für gute Beziehungen mit Polen einsetzt. Am Ende bekam das Kuratorium des Viadrina-Förderkreises, das über die Preisträger entscheidet, von ihrem Umfeld einen Korb.

Das ist bedauerlich und eine verpasste Gelegenheit. Denn wie sich beim Besuch des polnischen Präsidenten in dieser Woche zeigte, gibt es derzeit viele Differenzen zwischen beiden Ländern. Eine Preisverleihung für die Kanzlerin mit einem Laudator aus Polen hätte sicher für etwas bessere Stimmung gesorgt.