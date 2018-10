Umleitung wird zur Geduldsprobe

Kerstin Ewald

Blumberg (MOZ) Die B158 ist derzeit bei Blumberg komplett gesperrt. Autofahrer müssen derzeit eine halbe Stunde für die 14 Kilometer lange Umleitung über Elisenau, Börnicke und Löhme mit langem Stop-and-Go an einer Ampel einplanen. Die Vollsperrung dauert mindestens bis Freitag.

Wer die Nerven dazu hat, kann seine Augen durchs Wagenfenster genüsslich über den sonnigen abgeernteten Maisacker schweifen lassen. Viele Autofahrer, die am Mittwoch auf dem Börnicker Landweg auf dem Umweg über Börnicke und Seefeld im Stau stehen, haben dazu aber keine Ruhe. Ein Mann gestikuliert wild hinter seinem Lenkrad und hebt die Hände Hilfe suchend zum Himmel. Auf der Gegenfahrbahn, der Umleitung aus nördlicher Richtung, läufts etwas flüssiger.

Auf der B158 wird der Asphalt erneuert. Dafür werden mit großem Gerät die Deck- und Bindeschicht abgefräst und die Unterschicht gereinigt. Ist das geschafft, müssen die Schächte für das Schmutzwasser in der Höhe wieder angepasst werden. Auch die Gräben auf der Nord-Westseite der B158 werden saniert.

„Eine Erneuerung der Asphaltschicht wird immer unter Vollsperrung gemacht, schon um die Arbeiter zu schützen“, erklärt Knut Albrecht, der für den Landesbetrieb Straßenwesen die Baustelle überwacht. „Außerdem können wir damit eine Naht in der Mitte der Straße vermeiden“, so Albrecht weiter. Er kontrolliert, ob die Firmen ihre Arbeiten auch auftragsgemäß ausführen. Heute misst er, wie tief gefräst wurde.

Die Leute aus den umliegenden Orten verstünden oft nicht, warum der Belag jetzt schon ausgetauscht werden muss. „Ist doch noch in Ordnung“, hörte Albrecht manches Mal. Deshalb zeigt er besorgt auf die Risse in der noch nicht abgetragenen Asphaltschicht. „Hier würde im Winter Wasser eindringen und einfrieren“, erklärt er. Das mache die Oberfläche porös, Schlaglöcher drohten. Der Asphalt, wie er an dieser Stelle auf der B158 aufgebracht ist, sollte eigentlich elf Jahre halten. Der jetzige Belag ist erst sieben Jahre alt, hat aber schon Risse. „Wenn man zulange wartet“, meint Albrecht, „nehmen auch die tieferen Schichten Schaden.“

Am diesem ersten Vormittag der Vollsperrung kommen auch Alexandra Krüger von der Polizeiinspektion Barnim und Albrechts Kollege Detlef Matzke auf die Bausstelle. Krüger muss die Umleitung polizeilich abnehmen und fuhr dafür gerade den 14 Kilometer langen Weg von Seefeld über Löhme, Börnicke und Elisenau. Den Stau an der Baustellenampel in Börnicke hat sie natürlich auch gesehen. „Vielleicht ist die Schaltung nicht optimal eingestellt“, vermutet sie und will sich darum kümmern.

Für die genervten Autofahrer im Börnicker Stau läuft es kurzfristig besser, als Polizistin Krüger den Verkehr händisch regelt. Doch auch sie kann den Knoten nicht lösen und gibt erst mal auf. Bis Freitag soll die Vollsperrung mindestens andauern. Nutzer der Strecke sollten deshalb zur Zeit eine gute halbe Stunde mehr einplanen. Danach wird wieder unter halbseitiger Sperrung weiter gearbeitet.