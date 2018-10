Gesinnungs-Schnüffelei

Ulm (MOZ) Soziale Netzwerke sind kein Raum unbegrenzter Freiheit. Das erfahren Regierungskritiker in vielen Ländern, nicht nur in der Türkei. Der ein oder andere wurde nach allzu kritischen Äußerungen schon von Geheimdienstmitarbeitern oder Sicherheitskräften behelligt. Neu ist, dass ein zunächst unbemerkter Gesinnungscheck im Netz nun zu einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes führt.

Türkische Sicherheitsbehörden haben nicht nur besonders große Ohren und Augen. Sie verfügen vermutlich auch über ein außergewöhnlich reges Netz informeller Zuträger. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach dem vereitelten Putsch im Sommer 2016 Denunziantentum geradezu in den Rang eines patriotischen Dienstes erhoben. So viel Rückenwind für Schnüffler gab es selten.

Für Reisende bedeutet das eine nicht zu kalkulierende Gefahr. Sie müssen wissen, dass eine üble Nachrede reicht, sie in der Türkei für Stunden oder Monate festzusetzen. Vereinzelten Zeichen einer politischen Mäßigung zum Trotz: In puncto Machterhalt und Machtsicherung respektiert Erdogan keine Grenzen, schon gar keine demokratischen. So gilt für die Türkei: die Gedanken sind frei, das Netz ist es nicht.