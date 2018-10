Investitionen rauf, Schulden runter

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Wirtschaft brummt, die Finanzquellen sprudeln. Kurz: Es boomt. Das widerspiegelt sich auch im Haushaltsplan der Barnimer Kreisstadt für 2019. Die Investitionssumme geht rauf, der Schuldenstand runter.

Die Verwaltung hat geliefert. Seit einigen Wochen liegt das knapp 700 Seiten starke Werk vor: der Entwurf des Eberswalder Haushaltsplanes für 2019. Heute beginnt mit der ersten Lesung offiziell die parlamentarische Debatte zum Zahlenwerk. Ein Zahlenwerk, von dem Kämmerer Sven Siebert sagt, es sei ein „gesundes Konstrukt“. Soll heißen: Eberswalde ist zwar nicht auf Rosen gebettet, aber es sieht finanziell ganz gut aus. Trotz eines Defizits im sogenannten Ergebnisetat von etwa einer Million Euro. Dieser Fehlbetrag, so fügt Eberswaldes oberster Kassenwart gleich hinzu, kann aber dank der bilanziellen Überschuss-Rücklage ausgeglichen werden.

So trocken wie die endlos erscheinenden Zahlenkolonnen und die Positionen im Etat daherkommen, so lebendig ist praktisch das, was sich hinter den Ziffern verbirgt. Der Haushaltsplan – das ist „Leben“, das ist ein großes Stück Eberswalde, bestätigt denn auch Finanzhüter Siebert. Der Etat hat immerhin ein Volumen von fast 86 Millionen Euro. Eine Summe, die beispielsweise für die Kinderbetreuung, für den Betrieb der Schulen, für die Gehwegsanierung, für weitere Attraktionen im Zoo, für Kultur oder für die Erneuerung von Straßen steht.

Knapp 86 Millionen Euro, das sind etwa neun Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Ein Zuwachs, der laut Siebert auf die „stabile wirtschaftliche Lage“ zurückzuführen sei. So rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommenssteuer.

Über das größte Budget verfügt erneut das Ressort Bildung, Jugend, Sport – bei einem Zuschussbedarf von allein neun Millionen Euro. Dazu gehören auch die Kitas. Bekanntlich haben die Abgeordneten jüngst eine neue Gebührensatzung beschlossen, wonach der kommunale Haushalt stärker belastet wird, so Sieberts Hinweis. Was in Ordnung ginge. Denn: Dieser Bereich genieße Priorität, gibt der Kämmerer das Credo der Rathausspitze wieder. Die Schwerpunktsetzung findet auch bei den Investitionen und Sanierungen ihren Niederschlag.

Überhaupt: In puncto Investitionen setzt Eberswalde 2019 zum großen Sprung an. 16,5 Millionen Euro will die Kreisstadt für verschiedene Bauprojekte ausgeben, immerhin 6,6 Millionen Euro mehr als 2018. Ein Spitzenwert. Zu den größten Vorhaben zählen der Erweiterungsbau für die Kita Spielhaus in Ostende sowie Arbeiten an der Bürgelschule (u. a. Fenstersanierung, Modernisierung der Turnhalle).

Zudem will Eberswalde mit der Entwicklung neuer Eigenheimstandorte für weiteren Zuzug sorgen. So sollen die Standorte Christel-Brauns-Weg („Hubschrauberlandeplatz“ Finow, 59 Parzellen) durch Altlastensanie-rung sowie Bärbel-Wachholz-Weg (Clara-Zetkin-Siedlung, 54 Parzellen) durch Erschließungsarbeiten vorbereitet werden.

Eberswalde nutzt die Konjunktur (Baukostensteigerungen sind laut Siebert in den Planungen berücksichtigt) aber nicht nur für Investitionen, sondern auch zum weiteren Schuldenabbau. 2019 werde ein Darlehen abgelöst. Damit verringere sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 auf 3,6 Millionen Euro. Was etwa 88 Euro pro Einwohner entspreche. „Das ist sensationell“, frohlockt der Finanzhüter.

Dass er – nach dem Doppeletat 2017/18 – mit dem aktuellen Werk einen „Singlehaushalt“ vorlegt, habe mit den Kommunalwahlen im kommenden Jahr zu tun. Schließlich sollen die neuen Abgeordneten für 2020 Gestaltungsspielraum haben.

Öffentliche Tagung der Stadtverordnetenversammlung: heute, 18 Uhr, im Paul-Wunderlich-Haus (Kreishaus)