Schwedt packt wieder Weihnachtspäckchen für Ocland-Kinder

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Am 6. Dezember geht zum 25. Mal der Weihnachtspäckchentransport nach Ocland auf Reisen. Ziel ist das dortige Kinderheim, zu dem Bürgerinnen und Bürger aus Schwedt und der Region eine besondere Beziehung haben. Seit einem Vierteljahrhundert packen sie regelmäßig und ganz individuell Weihnachtspäckchen für die Jungen und Mädchen des Heimes. „Die aktuelle Namensliste der Paten-Kinder aus dem Heim in Ocland (Rumänien) ist im Rathaus eingetroffen“, informiert Sabrina Kuhnert aus dem Rathaus. „56 Kinder leben im Heim. Acht neue Kinder sind dort aufgenommen worden. Für sie sucht der Freundeskreis noch Pateneltern, die ein Weihnachtspaket packen möchten“, berichtet Marion Heine. Sie nimmt im Rathaus am Empfang Bewerbungen entgegen.

Die Pakete können vom 12. November bis zum 3. Dezember im Rathaus abgegeben werden. Es werden auch Geldspenden benötigt für Benzin, Mautgebühren und anderes. Der Silvesterlauf der Schwedter Hasen erbrachte schon 349 Euro und die Leierkasten-Aktion auf der Inkontakt weitere 270 Euro. Überweisungen sind auf das Konto des Vereins Rumänienhilfe möglich. Der Freundeskreis hat sich diesem Verein angeschlossen. Die Ocland-Fahrer versichern: „100 Prozent aller Spenden kommen auch bei den Patenkindern an.“ Besonders gefragt sind neben den persönlichen Geschenken für die Kinder Waren des täglichen Bedarfs diesmal Schuhe, Roller mit Gummireifen, Fußbälle und Tore.

Seit 1994 packen Schwedter und andere Uckermärker Weihnachtspäckchen für Kinder in dem rumänischen Kinderheim. Initiatoren waren die Schwedter Katharina Fuhrmann und Hendrik Bartelt, die Anfang der 1990er-Jahre als Touristen Rumänien besuchten und durch Zufall auf das Kinderheim im Dörfchen Ocland aufmerksam wurden. Viele Firmen und Privatpersonen beteiligen sich seit nunmehr rund zweieinhalb Jahrzehnten an der Hilfsaktion.

Spendenkonto: Verein Rumänienhilfe Potsdam, IBAN: DE 45160500003508052663, Mittelbrandenburgische Sparkasse, Kennwort: Kinderheim Ocland