Angela Merkel hat kein Interesse

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der traditionelle Viadrina-Preis, den die Europa-Universität in Frankfurt (Oder) seit 1999 an Persönlichkeiten verleiht, die sich um das deutsch-polnische Verhältnis verdient gemacht haben, wird in diesem Jahr nicht vergeben. Wie unsere Zeitung erfuhr, wurde diese Entscheidung gefällt, nachdem längere Bemühungen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Preisträgerin zu gewinnen, auf kein Interesse trafen.

Aus dem Bundeskanzleramt war keine Stellungnahme zu dem Thema zu erhalten. Von Seiten der Uni hieß, dass es letztlich nicht zu einer offiziellen Anfrage gekommen sei. Der vom früheren Herausgeber der „Märkischen Oderzeitung, Claus Detjen, gestiftete Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem der Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass, der frühere polnische Regierungschef Tadeusz Mazowiecki und der ehemalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Wie es von Seiten der Hochschule hieß, wird über eine neue Profilierung der Auszeichnung nachgedacht.