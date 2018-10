Auf den Wind kommt es an

Basteln zusammen Fluggeräte: Frieda, Chantal und Johanna nehmen am Friedländer Ferienprogramm teil. Die Schlittendrachen mit den zwei Löchern am Rand sollen besonders gut fliegen. © Foto: Jörn Tornow

Larissa Benz

Friedland (MOZ) Frieda nimmt konzentriert den Filzstift in die Hand und malt das Muster auf dem speziellen Stoff, Tyveks, aus. „Ich habe mir das Muster schon zuhause ausgesucht“, erzählt sie. Der Vliesstoff aus Polyethylen wird gerne für selbst gebastelte Drachen genommen, da er besonders reißfest sein soll. Jenny Kerst, Jugendkoordinatorin aus Friedland, geht in dem Raum der Sozialstation herum und hilft den Kindern und Jugendlichen, wenn sie beim Basteln nicht weiterkommen. Sie bietet den Kurst zum ersten Mal im Rahmen des Friedländer Ferienprogramms an. „Ich habe dafür extra einen Drachen-Bausatz bestellt, das ist aber immer noch kompliziert genug“, sagt sie und lacht.

Sie zeigt auf eine Vorlage, die an der Wand hängt: Für den sogenannten Schlittendrachen habe sie über zwei Stunden benötigt. Diese Form gilt als echter Flugkünstler und soll schon bei leichtem Wind gut fliegen. Zwei Löcher am unteren Rand des Segels und ein spezieller Schwanz sollen für den perfekten Flug sorgen. Mit zwei Stäben aus Kunststoff wird der Drachen stabilisiert. Auch die obligatorische Leine darf natürlich nicht fehlen, sie ist knapp 100 Meter lang. In Deutschland dürfen Drachen generell nur bis zu 100 Meter hoch gelassen werden. Außerdem muss ein Abstand von 600 Metern zu elektrischen Bahnstrecke oder Freileitungen eingehalten werden.

„Wir lassen unsere Drachen immer auf einem Feld steigen“, erzählt Frieda. Das habe immer geklappt. Nur beim Urlaub an der Ostsee sei einer fast vor lauter Wind ins Wasser geflogen. Bis jetzt habe sie aber immer nur gekaufte Drachen gehabt. Für sie und auch die anderen Teilnehmer ist es das erste Mal, das Fluggerät selbst zu basteln. Jugendkoordinatorin Jenny Kerst hofft, dass die gebastelten Werke an diesem Nachmittag noch in die Luft steigen können: „Wir wollen dazu auf den Sportplatz in Friedland“, sagt sie.

Bastelmuffel finden rund um Beeskow verschiedene Drachen in den Geschäften: Vom 1-Euro-Polyester-Modell vom Discounter bis hin zum Sportdrachen, der um die 30 Euro kostet. Für einen aufwendigeren Trickdrachen aus dem Fachgeschäft sollte man über 100 Euro einplanen.

Eine etwas andere Form von Drachen kann im Wettermuseum Lindenberg besichtigt werden. Dort sind historische, meteorologische Drachen ausgestellt. Die ersten dieser Art wurden laut Museumsmitarbeiter Thorsten Lemke bereits 1891 verwendet: „Sie dienten dazu, Messgeräte in die Höhe zu bringen.“ Das konnten etwa ein Thermometer oder ein Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit sein.

Laut Lemke konnten diese Fluggeräte bis in 6000 Meter Höhe steigen. Am 1. August 1919 wurde in Lindenberg sogar ein Höhenweltrekord aufgestellt: Acht hintereinander gespannte Schirmkastendrachen erreichten eine Gesamthöhe von 9740 Metern. „Man muss sich den Aufstieg damals in etwa wie bei einem Segelflugzeug vorstellen: Die waren sehr schnell oben in der Luft“, sagt Lemke.

Sechs dieser Helfer zur Wettermessung können in Lindenberg in der historischen Ballonhalle besichtigt werden: Von älteren, einfacheren Modellen bis hin zu komplexeren wie dem Regulierdrachen aus dem Jahr 1928, entworfen von Rudolf Grund. Er wurde aus einem leichten Baumwolltuch und Bambusgestänge gebaut. „Für einen guten Wetterdrachen reicht Leinenstoff und Holz“, betont Thorsten Lemke vom Wettermuseum. Ihn fasziniere bis heute die Funktionsweise dieser Messhelfer.