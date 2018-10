Toiletten werden erneuert

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) An diesem Freitag besteht noch einmal die Möglichkeit, einen Blick in das Feuerwehr- und Technikmuseum in der Heinrich-Pritzsche-Straße in Eisenhüttenstadt zu werfen. Ab 20 Uhr spielt dort die „Big Band Bad Liebenwerda“, die zum zweiten Mal im Museum gastiert. Das 20-köpfige Jazz-Orchester mit der Sängerin Natalie Lesch und dem Sänger Marcus Mundus hat sich unter der künstlerischen Leitung der Instrumentalpädagogin Miriam Kreher zu einem hochwertigen und interessanten Klangkörper entwickelt. Das Repertoire erstreckt sich über die klassische Big-Band-Literatur in den Stilen Swing, Blues, Rock und der Musik Lateinamerikas.

Schon ab 19 Uhr ist das Museum, das für diesen Abend zu einem Konzertsaal umgewandelt wird, geöffnet. Interessierte können sich noch einmal die Exponate anschauen. Denn dies wird dann für die Öffentlichkeit für längere Zeit nicht mehr möglich sein. Denn bis 28. Februar bleibt die Einrichtung geschlossen. Grund dafür sind umfangreiche Baumaßnahmen.

Notwendig werden die aus einem durchaus erfreulichen Grund. Denn die Einrichtung ist eine von europaweit neun und deutschlandweit fünf Feuerwehrmuseen, das vom Internationalen technischen Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen (CTIF) zertifiziert wurde. In dem Museum wurden durch CTIF-Mitglieder die Dauerausstellung und auch die Depots unter die Lupe genommen. Wesentliche Bewertungspunkte waren Museumspädagogik, Ausstellungsdidaktik, Zustand der Exponate sowie deren Erläuterung in deutscher und englischer Sprache.

Bei der Gelegenheit wurde auch festgestellt, dass die Toiletten nicht den für solch eine Einrichtung vorgesehene Bestimmungen entsprechen. Vor allem fehlt eine eigen Behindertentoilette. Das soll nun nachgeholt werden, wie Oliver Funke, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft, sagt, der das Gebäude gehört. Dazu sind umfangreichere Bauarbeiten notwendig, so Funke, die nur erledigt werden können, wenn die Einrichtung geschlossen ist, zumal in den Wintermonaten die Halle, wo die Exponate stehen, nur bedingt geheizt werden kann. Die Schließzeiten habe man gleich etwas länger angesetzt, weil noch nicht abzusehen ist, wie lange die Arbeiten dauern.