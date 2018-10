Quarantäne im Katzenhaus bald aufgehoben

Silvia Passow

Falkensee Ab dem 3. November kehre wieder Normalität ein, die Quarantäne im Katzenhaus ist dann beendet, sagt der 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Tierheim Falkensee und Umgebung, Rico Lange, auf Nachfrage. Dann können auch die noch vor dem Ausbruch der Katzenseuche reservierten Kätzchen den Weg in ihr neues Zuhause antreten.

Erst Unglück und dann kam auch noch Pech dazu. „Mit so einer Situation hatten wir hier noch nie zu tun“, hatte Gabriele Brückner, Vorsitzende und Schriftführerin im Verein, vor ein paar Wochen gesagt. Gemeint war damit der Ausbruch des Parvovirus, auch Katzenseuche genannt. Nun sind die Tierschützer glücklich.Es gab keine weiteren Krankheitsfälle und die Quarantäne kann aufgehoben werden. Erkrankt waren insgesamt sechs Katzen, darunter der komplette vierer Wurf einer freilebenden Katze, die als Quelle für das eingeschleppte Virus ausgemacht werden konnte. Zwei der Katzenbabys überlebten die Krankheit nicht.Für viele Wochen war das Katzenhaus für Besucher gesperrt. Denn es galt, strenge Hygienevorschriften einzuhalten. Der Einsatz hat sich gelohnt.

Dann das nächste Ungemach: ausgerechnet im Quarantänebereich wurde Schimmel entdeckt. Schimmel und dessen Sporen können schon für gesunde Lebewesen zum Problem werden. Für akut erkrankte Katzen ein Riesenproblem. Lüften und nur bedingt heizen halfen nur begrenzt, der Schimmel musste effektiv und nachhaltig beseitigt werden. Hierfür wurde eine Fachfirma beauftragt. Der Kostenvoranschlag war für die Tierheimmitarbeiter dann doch ein Schock. Eine Anfrage beim Deutschen Tierschutzbund sorgte für Erleichterung. Es gab die Zusage, man würde die Schimmelbeseitigung finanziell unterstützen.

Inzwischen sind die Arbeiten beendet, das Katzenhaus vom Schimmel befreit. Auch hier war wieder viel Organisation gefragt. Die Katzen sollten nicht noch zusätzlichen Stress aushalten müssen. Nun kehrt die Normalität zurück. Gabriele Brückner freut sich besonders, dass die bereits vor der Quarantäne vermittelten Katzen ihren heimischen Platz auf Sofa, im Körbchen oder Bett nicht verloren haben. „Sehr schön, dass die Leute die lange Zeit abgewartet haben“, sagt Brückner, besonders weil es sich hier um Langzeitbewohner des Tierheimes handelt. Die Kater Felix und Oliver, sowie die Schwestern Stella und Pauline dürfen schon bald ihr neues Zuhause erkunden.

Plüschtiere gesucht

Das Tierheim nimmt nicht nur lebende Tiere an, auch Stofftiere werden gerade händeringend gesucht. Sie sollen auf der Tombola zur Angerweihnacht und beim Weihnachtsfest für Tiere im Tierheim als Preise beim Losverkauf die Kinderherzen erfreuen. Gut erhaltene, saubere und gepflegte Plüschhasen, Teddys, Stoffhunde & Co können im bereits jetzt im Tierheim in der Dallgower Straße 104 in Dallgow-Döberitz abgegeben werden. Weitere Infos auf tierheim-falkensee.de.