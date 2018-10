In Rekordzeit Brücke eingepasst

An Ort und Stelle: Nach nur zweieinhalb Stunden ist die neue Brücke, die in den zurückliegenden Wochen neben der alten montiert wurde, in den Bahndamm geschoben. Jetzt werden die Fundamente und Seiten verfüllt. Am Wochenende schließt eine Spezialfirma die Gleise. © Foto: Matthias Lubisch

Doris Steinkraus

Werbig (MOZ) Zahlreiche Schaulustige haben am Mittwochvormittag das Einschieben der neuen Eisenbahnbrücke am Gusower Weg verfolgt. Das Ganze lief perfekt, dauerte nur zwei Stunden. Ab Montag rollen wieder die Züge der RB 26.

Routiniert steuert Frank Guse die hydraulische Presse. Um 8 Uhr haben er und seine Kollegen von der Spezialfirma Weise aus Dortmund ihr Werk begonnen. Mit dem bloßen Auge ist die Bewegung des Brücken-Kolosses kaum auszumachen. Doch die Bauleute beobachten genau, wann die Pressen wieder neu angesetzt werden müssen. Hartmut Schreiter, Projektleiter für das Brücken-Projekt der Deutschen Bahn, beobachtet zufrieden das Einschieben. Er bescheinigt allen am Bau Beteiligten ordentliche Arbeit. Matthäi-Bau hatte acht Stunden für das Einschieben angesetzt. „Das war ein Puffer, den sie gar nicht brauchten“, sieht es Schreiter. Bei der guten Bauvorbereitung habe er nicht mit Komplikationen gerechnet.

Bilderstrecke Neue Bahnbrücke eingeschoben Bilderstrecke öffnen

Zu diesen Vorbereitungen gehörten auch ein Bodenaustausch im Bereich der Brücke sowie die Fertigung von 26 Befehlsfundamenten, jedes 3,30 x 1,20 m groß. Die waren in der Nacht als Unterbau unter die Edelstahlträger verlegt worden. Auf diesen Trägern schieben die hydraulischen Pressen die neue Brücke stückweise vorwärts. Schon kurz nach 10 Uhr steht sie zentimetergenau an ihrem Platz. Nun kann das Verfüllen beginnen. In die Hohlräume, in denen die Stahlträger lagerten, wird Quellbeton eingefüllt, an den seitlichen Widerlagern Magerbeton. Bis zum Wochenende wird nicht nur der Bahndamm wieder komplett geschlossen sein. Auch die drei Meter tiefe Fundamentgrube und die Straßendurchfahrt werden hergerichtet. „Wir haben einen ganz straffen Zeitplan“, erklärt Schreiter. „Am Montag früh rollt die Regionalbahn wieder über die neue Brücke.“ Verzögerungen seien bei solch einem Vorhaben, an dem mehrere Firmen und Arbeitsgänge ineinander greifen, nicht möglich. Am Wochenende trägt eine Gleisbaufirma Schotter auf und verschweißt die Gleise wieder. Ab Montag endet der Schienenersatzverkehr zwischen Küstrin und Gusow-Seelow, fährt die RB 26 wieder durchgehend.

Rund zwei Millionen Euro kostet das Vorhaben, einschließlich Straßenherrichtung. Es ist teurer geworden als in der ersten Planung angenommen. Die Bahn musste, da es nach der ersten Ausschreibung keine Angebote gab, noch einmal ausschreiben. „Das Teure ist die Technologie“, erklärt Schreiter. Um so bedauerlicher findet Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, dass bei diesem Aufwand die Brücke für nur ein Gleis gebaut wurde. Als der Stadt die Vorhaben der Bahn bekannt wurden, war die Planung längst durch. „Wir reden schon lange über die Elektrifizierung der Strecke“, sagt Schröder, der sich das technische Spektakel ebenfalls ansieht. Projektleiter und Bauleute können dazu wenig sagen. Sie setzen das um, was die Bahn als Bauherr vorgegeben hat. „Wir hätten uns auch eine breitere Durchfahrt gewünscht, wenn schon neu gebaut wird“, betont Schröder. Den Mini-Tunnel kann auch künftig nur jeweils ein Fahrzeug passieren. Der Baufirma bescheinigen Bürgermeister und Ortsvorsteher Wolfgang Kadler eine gute Zusammenarbeit.