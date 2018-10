MOZ

Prötzel (MOZ) Eine Frau aus der Strausberger Straße hat am Dienstag 100 Euro an einen Mann übergeben, der sich als Versicherungsvertreter ausgegeben hatte.

Er habe die Rückzahlung von 400 Euro aus einer Versicherung in Aussicht gestellt, wenn die Frau vorab für den Verwaltungsaufwand zahle, teilte die Polizei am Mittwoch mit, und habe versprochen, am folgenden Tag wiederzukommen.

Als der Frau Zweifel kamen, wandte sie sich an die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass es die angesprochene Versicherung gar nicht gibt. Die Polizei erneuerte aus diesem Anlass ihren Rat, kein Geld an fremde Personen zu übergeben.