Proben für den glanzvollen Auftritt

Josefin Roggenbuck

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Theaterkurse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Eisenhüttenstadt sind in die neue Probensaison gestartet. Auf dem Übungsplan der 12. Klassen steht das Theaterstück „King Kongs Töchter“ in einer freien Interpretation. King Kongs Töchter sind die drei Altenpflegerinnen Carla, Meggie und Berta, die ihren Tod inszenieren. Zwischen Resignation und dem Willen, ihr restliches Leben lebenswert zu gestalten, leben sie mit ihren Eigenheiten und Ritualen zusammen. Am Ende sind zwei Tote zu verzeichnen, verrät Lehrerin Heike Steinhagen ein wenig vom Inhalt. Premiere ist am 27. März 2019 um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums.

Der Theaterkurs der 11. Jahrgangsstufe wird in diesem Schuljahr den „Besuch der alten Damen“ aufführen. Ein Stück bei dem hinterfragt wird, ob nicht jeder käuflich ist. Am 6. Juni 2019 ist Premiere. Bis dahin muss noch fleißig geprobt werden, sagt Heike Steinhagen. Außerdem würden die 10. Klassen das Stück „Sommernachtsträume“ proben. „Anhand des vorgegebenen Textes aus Shakespeares ‚Ein Sommernachtstraum’ werden Szenen entwickelt, die maximal 15 Minuten lang sein dürfen“, so die Lehrerin. Dabei käme es auf Improvisation und textlose Inszenierungen an, auch Pantomime oder Tanztheater seien möglich. Premiere ist am 12. Juni um 19 Uhr in der Aula. (jro)