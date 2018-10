Keine privaten Grundstücke für Gymnasiumsbau

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Landratsbeigeordneter Friedemann Hanke (CDU) hat das Interesse des Landkreises am Standort der ehemaligen Polizeiinspektion in der Wriezener Straße für einen Gymnasiumsneubau bekräftigt: „Zum einen würde das Land uns das Grundstück kostenlos übertragen, wir müssten lediglich die Altlasten entsorgen, um es baureif zu machen.“

Zum anderen sehe er Synergieeffekte mit dem gegenüberliegenden Oberstufenzentrum. Dessen Mehrzweck- und Sporthalle könne mit genutzt werden. Auch eine Zusammenarbeit mit dem FC Strausberg und dessen Energie-Arena bei der Sicherstellung des Schulsports könne er sich vorstellen. Nicht zuletzt habe er auch den Parknotstand des Viertels im Hinterkopf, den man vielleicht im Zuge des Schulbaus mildern könnte.

Der Stadt bescheinigte Friedemann Hanke eine konstruktive und gute Zusammenarbeit. Es habe bereits mehrere Gespräche gegeben, in denen die Stadt ihr Interesse bekräftigt und Angebote unterbreitet habe.

Eine Oberschule mit gymnasialer Oberstufe sehe er nicht als Ziel, da hätten die Eltern „mit den Füßen abgestimmt“ und zögen das Gymnasium vor. Für dessen Auslastung sieht Beigeordneter Hanke genügend Potenzial in der Region. Für den dreijährigen Weg zum Abitur gebe es das OSZ. Wie viele Züge das Gymnasium dereinst haben werde, könne er heute noch nicht abschätzen: „Wir passen die Schulentwicklungsplanung jährlich an.“

Er sieht den geplanten Neubau ebenfalls als große Chance und Gewinn für Strausberg: „Plätze an Schulen und insbesondere an Gymnasien sind ein wichtiger Grund für eine Zuzugsentscheidung junger Familien.“ Die Notwendigkeit des Neubaus stehe außer Frage. Die Erweiterungsbauten in Rüdersdorf und Neuenhagen seien das Maximum des dort Machbaren. „Und dass andere Nachbargemeinden mit den Hufen scharren, wissen wir ja.“

Aus dem Strausberger Rathaus kam indes eine scharfe Zurückweisung aller Spekulationen um das frühere Reinwart-Grundstück südlich der Stadtverwaltung: „Fakt ist, dass die Stadtverwaltung dem Landkreis verschiedene Standorte anbietet, die gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden, aber vor allem nicht im privaten Eigentum sind.

Diese wurden auch den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Donnerstag im nichtöffentlichen Sitzungsteil vorgestellt.“ Das erwähnte Grundstück in der Hegermühlenstraße sei dabei jedoch zu keiner Zeit im Gespräch gewesen. Rathaus-Sprecherin Caroline Haitsch-Berg möchte deshalb „diese eklatante Falschaussage“ schnellstmöglich korrigiert haben.