Die Einbrecher kamen von oben

Schreck am Morgen: Antje Klipp zeigt, an welcher Stelle die Einbrecher durch die Decke kamen. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin Vor 25 Jahren verbesserte sich die Kraftstoffversorgung in Neuruppin, denn an der Alt Ruppiner Allee wurde eine neue Tankstelle gebaut. Die ehemalige Minol-Tankstelle firmierte nach der Fertigstellung als elf, da Minol übernommen wurde. Der alte Zapfpunkt an gleicher Stelle war schon zu DDR-Zeiten umstritten, da er sich in der Einflugschneise des ehemaligen russischen Militärflugplatzes befand.

Ganz in der Nähe, im damaligen Russenmagazin, das vor 25 Jahren als Frischfleischmarkt-Verkaufsstelle diente, kam ein Einbrecher an einem Wochenende Mitte September durch die Decke. Das stellte Verkäuferin Antje Klipp fest, als sie sich zum Dienstbeginn von ihrem ersten Schrecken erholt hatte. Sie fand den Markt verwüstet vor. Die Kasse war zerstört, die Kühltruhe demoliert und Schnaps, Eis sowie Wurst fehlten. Blutspritzer zeugten davon, dass sich der Täter verletzt hatte. Geschäftsinhaber Hans-Georg Schulz gab den Schaden mit 15 000 Mark an und setzte eine Belohnung von 2 000 Mark für die Ergreifung des Täters aus. (eh)