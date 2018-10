Ende der Blütenpracht

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Herbst ist da – und die Geranien verschwinden. Mitglieder des Neuruppiner Verschönerungsvereins haben am Mittwoch die Blumenampeln auf dem Schulplatz abgehängt. Sie hatten einiges zu tun, denn die blühende Pracht war dort an jeder Straßenlaterne befestigt.

Die Aufgaben waren klar verteilt: Der Vereinsvorsitzende Klaus-Eberhard Lütticke und Christopher Mews, der Jüngste im Bunde, stiegen auf die Leitern und nahmen die schweren Blumenschalen ab. Am Boden warteten weitere Vereinsmitglieder, um Schrauben und andere Kleinteile entgegenzunehmen oder mal eine helfende Hand zu reichen. An 18 Laternen auf dem Schulplatz waren die Blumen befestigt. „Das sind 36 Halbschalen“, erklärte Lütticke. Rund 150 Geranien befanden sich darin. Immer im Frühjahr wird laut Ulrike Stinnes vom Vorstand des Verschönerungsvereins bestimmt, welche Farben die Blumen auf dem Schulplatz haben sollen. Auch 2019 werden es wieder Geranien, so viel steht fest. Einmal in der Woche wurden die Pflanzen gegossen und gedüngt. Das erklärt auch, warum sie noch so gut aussahen, war Stinnes überzeugt. „Eigentlich zu schade zum Abhängen“, sagte sie. Doch der Martinimarkt steht vor der Tür. Und da müssen die Geranien weichen. (jvo)