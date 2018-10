Polnischer Extraliga Club gewinnt Teamvergleich

Thomas Klemm

Wittstock Von Thomas Klemm

Das Saisonabschluss- Rennen auf dem Heidering Wittstock – Race of the Night – wurde diesmal als Clubvergleich zwischen Stal Gorzow und dem MSC Wittstock, dem Zweiten der Bundesliga ausgetragen.

Es gewann am Wochenende der Zweite der höchsten polnischen Liga. Rundum war es ein gelungener Abend mit tollen Kämpfen und einem Feuerwerk zum Abschluss der Siegerehrung. Dabei sahen 1 100 Zuschauer einen höchst spannenden Rennverlauf, bei dem die Gäste anfangs leicht in Führung gingen. Die Wölfe hielten aber gut dagegen und ließen nie mehr als einen Vier-Punkte-Rückstand während des gesamten Rennverlaufes zu. Zwischenzeitlich konnte aufgeholt werden und die Wölfe gingen im letzten Drittel kurzzeitig in Führung. Am Ende siegte aber Stal Gorzow mit 45:39.

Stark und sehr kämpferisch für die Wölfe fuhren sich an diesem Abend Mads Hansen und für alle anwesenden sehr beindruckend Lukas Baumann in die Herzen der Zuschauer. Beide konnten insgesamt 21 Punkten zum Endresultat von 39 Zähler beisteuern.

Auf der A-Position setzten die Wölfe als Gastfahrer den Grand Prix Piloten Matej Zagar ein, der zehn Punkte einfuhr. Zusammen mit dem zweiten Gastfahrer, Tobias Busch, erzielten sie in Lauf V durch ihren Siege und einer Punkteausbeute von 5:1 einen Gleichstand. Sie konnten mit ihrem zweiten Sieg in Lauf IV sogar kurzzeitig die Führung übernehmen, für Busch wurden es am Ende vier Punkte.

Michael Härtel, der am Wochenende in Landshut zum fünften Mal deutscher Juniorenmeister geworden war, wurden es ebenfalls vier Punkte. Nicht ganz so glücklich verlief der Abend für Lokalmatador Steven Mauer. Er testete ein neues Motorenmodell, an dem jetzt noch an einigen Stellschrauben gedreht werden muss. Bei den Gästen überzeugte mit dem Punktmaximum und dem Gewinn des Sonderlaufes einmal mehr der Grand-Prix-Fahrer Martin Vaculik. Auch er wurde von den Zuschauer mit Beifallsbekundungen bei sein Heats stets begleitet. Ebenso überzeugten Adrian Cyfer mit zehn und Grzegorz Walasek mit neun Punkten. Im Sonderlauf 15, dem letzten an diesem Abend, siegte unangefochten mit einem Startzielsieg Martin Vaculik vor Adrian Cyfer, Mads Hansen und Lukas Baumann.

Im Rahmenprogramm der Junior C – 250 Kubikzentimeter – setzte sich Celina Liebmann vor ihrer männlichen Konkurrenz mit elf Punkten aus vier Läufen durch. Sie verpasste ganz knapp das Maximum, was aber die Anerkennung bei ihren Fahrerkollegen und dem Publikum bei weitem nicht schmälerte.

Am 31. Oktober wird es auf dem Heidering zwischen 10 und 17 Uhr einen Tag der offenen Tür geben. (tk)

Sonderlauf Race of the Night: 1. Martin Vaculik, 2. Adrian Cyfer, 3. Mads Hansen, 4. Lukas Baumann

Stal Gorzow 45 Punkte: Martin Vaculik 15, Tomasz Capinski 4, Grzegorz Walasek 9, Adrian Cyfer 10, Alan Szczotka 2, Rafal Karczmarz 5

MSC 39 Punkte: Matej Zagar 10, Mads Hansen 11, Tobias Busch 4, Michael Härtel 4, Steven Mauer 0, Lukas Baumann 10

Junior C, 250 ccm: 1. Celina Liebmann 11, 2. Lukas Wegner 8, 3. Patrik Skaarup 5. 4. Mathias Karlsen 0