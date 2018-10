19 Turniere in 13 Stunden

Guido Uecker

Fürstenwalde Ein halbes Dutzend Vereine hat sich die Titel in den 19 Konkurrenzen bei den Kreismeisterschaften geteilt. Die gastgebende BSG Pneumant Fürstenwalde landete dabei sieben Siege, der SV Woltersdorf sechs, Blau-Weiß Groß Lindow und der TTC Jacosbdorf je drei.

„Yeah!“. Der Freudenschrei von Mike Schachner war unüberhörbar, als er am Ende eines langen Meisterschaftstages als neuer Titelträger bei den Männern feststand. In einem sehenswerten Finale hatte der Pneumant-Akteur gegen seinen schon zur Seniorenklasse zählenden Vereinskameraden Günter Rehwinkel die Oberhand behalten und durfte danach völlig erschöpft, aber glücklich den Siegerpokal in den Händen halten.

13 Stunden Tischtennissport waren da in der Fürstenwalder Pneumant-Halle über die Bühne gegangen. Den Anfang hatte der Nachwuchs in Einzeln und Doppeln gemacht. Herausragend dabei die Leistungen von Minh Pham (SV Woltersdorf) und Benjamin Detlof vom TTC Jacobsdorf, die jeweils dreifache Kreismeister wurden, neben dem Einzeltitel ihres Jahrgangs auch den bei den jeweils Älteren gewannen. Bemerkenswert auch der Auftritt der zehnjährigen Leni und Milla Schulpig von den Tischtennisfreunden Neuzelle, die sich mutig ebenfalls der älteren Konkurrenz stellten und mit drei Medaillen belohnt wurden.

In der gut besetzten Jugendklasse konnte Fabian Schneider (BSG Pneumant) seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen, gewann mit seinem Mannschafskameraden Miles Lorenz auch die Doppelkonkurrenz.

Erfreulich aus Sicht der Organisatoren, dass sechs Spieler für das Turnier der Senioren ab 60 Jahre gemeldet hatten. Der mit 89 junggebliebene Oldie Wolfang Borchert aus Woltersdorf war der älteste Teilnehmer. „Ich trainiere noch mindestens zweimal in der Woche, das hält fit.“ Zudem bestreitet Borchert regelmäßig Punktspiele für seinen Verein in der 3. Kreisklasse Nord.

Senioren-Kreismeister LOS darf sich Manfred „Opi“ Schneider nennen, der zudem mit Routinier Günter Rehwinkel das Doppel-Turnier der Altersklasse gewann. Jener war es auch, der in der parallel ausgetragenen Männerkonkurrenz an den Start ging und den bis zu 40 Jahre Jüngeren zeigte, wie man mit Kampfgeist und Cleverness den Altersunterschied beim Tischtennis ausgleichen kann.

Den Titel bei den Frauen gewann Sophie Nimptsch (Blau- Weiß Groß Lindow), die sich im Modus jede gegen jede eindrucksvoll durchsetzte. Im Doppel triumphierte sie zudem mit Angela Hummel (TTF Neuzelle).

Mit 73 Teilnehmern von zwölf Vereinen war es eine würdige Kreismeisterschaft, für die Fürstenwalder Gastgeber aber auch eine echte Herausforderung, die 19 Turniere an nur einem Tag durchzubringen. Dies gelang nicht zuletzt dank der Unterstützung durch das Sportbüro der BSG Pneumant. Auf jeden Fall wird es 2019 eine Neuauflage geben.