Erwartbare Niederlage

Jörg Richter

Markneukirchen Eine weite Reise bis ins vogtländische Markneukirchen mussten die Ringer der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt zuletzt bewältigen. Dort kamen die Sportler von der Oder beim Tabellenführer mit 7:24 ordentlich unter die Räder kamen.

Erneut trat die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt nicht in Bestbesetzung an, die notwendig gewesen wäre um den bislang ungeschlagenen Tabellenführer AV Germania Markneukirchen zumindest in Bedrängnis zu bringen. Neben WM-Teilnehmer Erik Weiß fehlten auch die beiden Nachwuchstrainer Marc Wentzke und Brian Tewes.

Zum Höhepunkt der Veranstaltung sollte der letzte Kampf des Abends werden – auch wenn das Gesamtergebnis zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr zu kippen war. Mit Tim Bitterling (75 kg/GR) auf Markneukirchner Seite und Yannik Bitterling, der für die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt kämpft, stand sich nämlich ein Brüderpaar im Ring gegenüber. Den Sieg in diesem sicherte sich mit Yannik der Ältere der beiden durch technische Überlegenheit. Mit vier Zählern für das AVG-Konto stellte er den 24:7-Endstand her.

Die erste Führung des Abends hatten sich allerdings die Gäste geholt. Da der Gastgeber das leichteste Limit nicht besetzte, bekam René Bohn die Punkte schon an der Waage zugesprochen. Doch der Vorsprung der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt hielt nicht lange. Franz Richter (130 kg/GR) gewann gegen KG-Routinier René Zimmermann – beide Kämpfer kennen sich vom gemeinsamen Training am Frankfurter Stützpunkt gut – mit 5:0 Wertungspunkten. „Franz hat am Leistungszentrum einen großen Sprung gemacht“, lobte danach der Unterlegene.

Philipp Riese bekam es im Anschluss mit Markneukirchens Russen Valerij Borgoiakov (61 kg/GR) zu tun. Energisch stemmte sich der KG-Kämpfer zunächst gegen die Niederlage. Doch nach 4:49 Minuten, beim Stand von 15:2, drückte der Fünfte der diesjährigen russischen Meisterschaften Philipp Riese auf beide Schultern.

Karsten Pikulla (97 kg/FR) wurde dann von AVG-Ringer Lukasz Dublinowski noch in Runde eins mit einem 15:0-Überlegenheitssieg von der Matte geschickt. Steve Brylla (66 kg/FR) unterlag Gastgeber Roman Walter mit 0:8. Der Pausenstand: 16:4 für die AVG.

Diese Bilanz besserte dann Damian Hartmann (86 kg/GR) auf. Gegen Serjan Simonyan, der zuletzt bei einem UWW-Turnier in Serbien Bronze gewann, siegte er durch zwei Passivitätsverwarnungen gegen den Markneukirchener.

Mit Maximilian Simon (71 kg/GR) kämpft ein weiterer Nachwuchsringer beim AVG, der am Bundes-Leistungszentrum in Frankfurt trainiert. Er bezwang Moses Stoppira mit 11:0. Für ein weiteres Erfolgserlebnis für die KG sorgte Andrzej Grzelak. Gegen Julian Gebhard verteidigte er eine frühe 3:0-Führung bis zum Abpfiff durch den Ringrichter. KG-Kämpfer Armir Asghori (75 kg/FR) unterlag dann Justin Müller mit 0:16.

Markneukirchens Trainer André Backhaus sagte nach Abschluss aller Kämpfe, dass der Abend für sein Team schwieriger war, als es das Ergebnis vermuten ließe. „Wir haben einen spannenden Kampf gesehen. Viele meiner Kämpfer hatten ein hartes Stück Arbeit zu erledigen.“ Dem stimmte KG-Kämpfer René Zimmermann zu. „Uns war klar das es hier ein harter Kampf wird. Aber ich denke, wir haben uns ordentlich gewehrt“.