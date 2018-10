Mitarbeit dringend erwünscht

Britta Gallrein

Bernau Der Vorstand des Kreisreiterverbandes Barnim muss sich demnächst neu formieren. Dann will man ein heißes Eisen anpacken. Doch dafür braucht das neue Gremium Zuarbeit von den Vereinen. Daran hapert es jedoch derzeit.

Bereits vor einigen Wochen hat die derzeitige Vorsitzende des Kreisreiterverbandes, Sophie Heinrich, den Rückzug von ihrem Posten bekannt gegeben. Sie wird ihre Arbeit im Vorstand noch bis zu den Neuwahlen Anfang 2019 fortführen, möchte sich dann aber zurückziehen.

„Wir sind derzeit noch auf der Suche nach Personen, die sich vorstellen könnten, im Vorstand mitzuarbeiten“, sagt Kassenwartin Ramona Will. „Wir freuen uns über Leute, die den Vorsitz übernehmen würden, aber auch über alle, die sich generell einen Posten im Vorstand vorstellen könnten. Dann würden wir das Gremium auch eventuell von drei auf vier Personen erweitern.“ Auch Ramona Will kann sich vorstellen, das Amt der Vorsitzenden zu übernehmen.

Probleme bereiten ihr und der stellvertretenden Vorsitzenden Katrin Seehawer allerdings, dass die Zusammenarbeit mit den Vereinen ziemlich schleppend verläuft. Dabei geht es bei der Mitgliederversammlung Anfang kommenden Jahres auch um ein Thema, das schon seit Jahren kontrovers diskutiert wird: die Ausrichtung der Kreismeisterschaft.

Diese sorgt schon für Aufregung, seit sie zum ersten Mal ausgetragen wurde. Grund dafür ist der Modus. Verschiedene Varianten wurden ausprobiert – immer wieder gab es jedoch Kritik von Seiten der Reiter oder Veranstalter. Diesmal wollen Ramona Will und Katrin Seehawer daher die Vereine möglichst früh mit ins Boot holen. „Wir wollen bereits im Vorfeld der Sitzung Vorschläge sammeln, damit wir die dann schon vorab an die Vereine schicken können“, erklärt Ramona Will. „Somit haben die Vereine Zeit, das mit ihren Mitgliedern zu diskutieren. Sie sollen nicht erst auf der Sitzung damit konfrontiert werden und sich innerhalb von zehn Minuten entscheiden müssen.“

Als das Damen-Trio seine Arbeit im Vorstand begann, gab es viel Kritik für den damaligen Modus der Kreismeisterschaft. Damals konnten die Reiter auf allen Barnimer Turnieren Punkte für die Wertung sammeln. Der mit den meiste Punkten gewann. Belohnt würden mit dem System nicht etwa die besten Reiter, sondern die, die am häufigsten starten würden, hieß es. Das Wort der „Fleißmeisterschaft“ machte die Runde.

Im Jahr darauf wechselte man daher den Modus. In Schönfeld (Springen), Rüdnitz (Dressur) und Zepernick (Vielseitigkeit) konnten die Reiter jeweils in zwei Prüfungen Punkte sammeln. Doch auch hier gab es kleinere Probleme. Bei einer Wertungsprüfung in Schönfeld waren zu wenige Teilnehmer am Start. Bei der Dressur in Rüdnitz wurden andere Prüfungen gewertet, als es in der Ausschreibung stand. Die Verwirrung war komplett.

„Deshalb würden wir uns wünschen, dass in den Vereinen über die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert wird und wir Vorschläge bekommen“, sagt Ramona Will. Sie könnten sich den Modus von vor drei Jahren vorstellen, also Punkte sammeln auf allen Barnimer Turnieren, aber nur die besten drei Ergebnisse zählen. „Aber wir sind da offen für verschiedene Vorschläge.“

Dass die Barnimer Reiter generell an Kommunikation interessiert sind, zeigt das rege Interesse am Kreisreiterball. Dieser findet am 24. November im Adlersaal in Werneuchen statt. „Die Karten dafür sind schon alle ausverkauft“, freut sich Ramona Will.