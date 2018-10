Waldemar Cierpinski im Kunsthof

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der Fürstenberger Kunsthof wird auch im nächsten Jahr prominente Sportler zum Gespräch einladen. Zuletzt hatte am Mittwoch der ehemalige Nationalspieler Rüdiger Schnuphase zugesagt, der für Rot-Weiß Erfurt und Carl-Zeiss Jena in der DDR-Oberliga aufgelaufen war. Der 64-Jährige wird sich am 23. Februar vorstellen. Am 3. Mai kommt sein langjähriger Jenaer Mitspieler Lutz Lindemann. Der jetzt 69-Jährige wird dabei eine von Frank Willmann verfasste Biographie präsentieren, die im Frühjahr erscheint.

Auch einstige Bundesliga-Asse haben den Veranstaltern im Kunsthof fürs nächste Jahr zugesagt. So der ehemalige Auswahlspieler Frank Mill am 4. August im Rahmen der Aktion Schwein am Spieß. Der 60-Jährige stürmte einst für Rot-Weiß Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Ebenfalls Auswahl-Meriten während seiner Bundesliga-Laufbahn erworben hatte sich der jetzt 51-jährige Maurizio Gaudino. Er spielte unter anderem für Waldhof Mannheim, Eintracht Frankfurt, Manchester City und dem VfL Bochum. Er hat sein Kommen für den 19. Oktober zugesagt.

Nicht nur Fußballer geben sich ein Stelldichein im Kunsthof. Nachdem in den vergangenen Jahren Sieger bei Winterolympiaden sich vorgestellt hatten, ist dieses Mal ein erfolgreicher Sommersportler zu Gast. Zugesagt hat für den 6. April der Hallenser Olympiasieger Waldemar Cierpinski. Neben Abebe Bikila ist er der Einzige, der seinen Sieg beim Marathon wiederholt hat. Der jetzt 68-Jährige hatte sich 1976 und 1980 durchgesetzt. Mit seiner bei Olympia 1976 erzielten persönlichen Bestzeit von 2:09:55 Stunden ist er noch immer der sechstschnellste deutsche Marathonläufer aller Zeiten. In Eisenhüttenstadt will der Sportartikel-Händler sein neues Buch vorstellen.