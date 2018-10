Frisches Aussehen für zwei Platten

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Wohnblöcke will die Wohnungswirtschaft GmbH im nächsten Jahr sanieren. Auf den Einbau von Fahrstühlen wird bei der Maßnahme verzichtet. Modernisierungspläne hat auch die Wohnungsbaugenossenschaft – umgesetzt werden könnten sie frühestens 2021.

Im Fürstenwalder Friedrich-Ludwig-Jahn-Ring und in der Buchholzer Straße in Trebus läuft alles nach Plan: Im Dezember sollen die energetische Sanierung der Wohnblöcke und die Modernisierung der Leerwohnungen abgeschlossen sein. In der Vermietung sei man bereits „ganz gut unterwegs“, sagte Thomas Buhl, Geschäftsführer der städtischen Wohnungswirtschaft, im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss. Dort stellte er die Vorhaben für 2018 vor.

Zwei Häuser will die Wohnungswirtschaft im nächsten Jahr in Angriff nehmen: die Hölderlinstraße 35 bis 38 und die Artur-Becker-Straße 4 bis 12. Wie die Maßnahmen in diesem Jahr hätten sie zum Ziel, Rentnerpaaren modernisierte Wohnungen anbieten zu können, die nicht mehr als 550 Euro Bruttowarmmiete kosten, so Buhl. Vor 44 Jahren wurde der Wohnblock in der Artur-Becker-Straße errichtet, der nun für 2,4 Millionen Euro saniert werden soll. Er hat fünf Geschosse und darin 90 Wohnungen, 70 davon sind Dreiraumwohnungen. Ein Drittel der Mieter wohnt laut Buhl seit mehr als 20 Jahren in dem Haus.

Geplant ist der Einbau eines Wärmedämmverbundsystems sowie neuer Fenster und Wohnungseingangstüren. Die Balkone und Außenanlagen sollen erneuert werden. In den 16 zurzeit leerstehenden Wohnungen werden zusätzlich die Bäder komplett neu gemacht und Fußboden- sowie Malerarbeiten ausgeführt. Baubeginn ist im März; bis Dezember 2019 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Derselbe Zeitplan gilt für das Vorhaben in der Hölderlinstraße in Nord. 1979 wurde der viergeschossige Wohnblock mit seinen 32 Wohnungen errichtet, der Großteil ebenfalls mit drei Zimmern. Wie im Jahn-Ring sieht die energetische Sanierung unter anderem eine Fassadendämmung vor; außerdem sollen die Balkone samt Geländer und Überdachung erneuert werden. Die Wohnungswirtschaft investiert 932 000 Euro, davon fließen jeweils rund 13 000 Euro in die Modernisierung der insgesamt sieben Leerwohnungen.

Fahrstühle werden bei beiden Wohnblöcken nicht eingebaut oder von außen angebracht. Die hohen Kosten für den Bau, rund 190 000 Euro, erläuterte Buhl, müssten auf die Mieter umgelegt werden. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Gebäude auch so angenommen werden“, sagte der Geschäftsführer.

Bei dem Abgeordneten Klaus Hemmerling (SPD) stieß das auf Unverständnis: Vier oder fünf Treppen zu steigen, argumentierte er, sei den wenigsten älteren Menschen möglich. Über Aufzüge wenigsten bei einigen Aufgängen solle die Wohnungswirtschaft nachdenken. In der Artur-Becker-Straße 1 bis 3 habe man dies getan, so Buhl; beim Haus der Nummern 4 bis 12 sehe man hingegen keinen Bedarf für einen Fahrstuhl.

Noch Zukunftsmusik ist ein Vorhaben der Fürstenwalder Wohnungsbaugesellschaft, das noch der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedarf und frühestens 2021 umgesetzt werden könnte. Es geht um die knapp 30 Jahre alten Plattenbauten in der Kunstpfeiffergasse 1 bis 3 mit 28 Wohnungen.

Letztere, so sieht es ein Entwurf vor, den der technische Vorstand Ronny Rottscholl vorstellte, sollen um eine Etage aufgestockt werden, so dass die Häuser über fünf Geschosse mit dann 35 Wohnungen verfügen. Balkone zur Hofseite sind vorgesehen, sieben Wohnungen sollen barrierefrei sein, auch Aufzüge sind geplant.