Skateranlage zieht Wagemutige an

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Für die Grünheider Jugendlichen gibt es eine neue Attraktion. In Nachbarschaft zum Jugendclub, direkt neben der Festwiese, wurde ein Skaterparcours aufgebaut – von seiner Ausstattung her gemäß den Empfehlungen der Jugendlichen.

„Es ist toll, dass wir von der Gemeinde solch eine Anlage bekommen haben, obwohl es ja noch gar keine Skaterszene gibt“, sagt Leon Grosse. Der 22-Jährige ist sich sicher, dass sich bei den nun vorhandenen Bedingungen eine solche hier entwickelt. Und er könnte Recht behalten, erste BMX-Fahrer haben sich bereits zu den Skatern gesellt. Dass die Bahn so gut angenommen wird, liegt wohl auch daran, dass sich die Jugendlichen mit ihren Ideen und ihrem Sachverstand einbringen konnten. Dabei spielten Leon Grosse und Tom Uhlitz eine wichtige Rolle.

Etwa im Alter von 15 Jahren haben die zwei Schulkumpels ihre Leidenschaft fürs Skaten entdeckt. Es sei ein verregneter Tag gewesen, an dem sie die Wahl zwischen Board und Spielekonsole hatten. Da Leon skatet, seit er denken kann, war die Materialfrage geklärt und es ging ab auf die Rollen. Die alte Halfpipe an der Festwiese und die Straße nach Kleinwall wurden ihr Tummelplatz. Das Hobby ließ sie auch nach der Schulzeit nicht los, der Treffpunkt am Jugendclub blieb.

Dort wiederum startete Martin Wiegold im Frühjahr 2017 als neuer Jugendkoordinator durch. Den Club bekannter machen, dichter an den Jugendlichen dran sein, ihre Bedürfnisse erfahren, sie mitnehmen, das hatte er sich auf die Fahnen geschrieben. Da die rund 20 Jahre alte Halfpipe baufällig und der Bolzplatz dahinter heruntergekommen war, rückte eine Verbesserung an der Stelle in den Fokus.

Und weil sich die Möglichkeit abzeichnete, Fördermittel für eine solche Freizeitanlage zu beantragen, legte die Verwaltung los. Und als Leon von den ersten Vorstellungen erfuhr, mischte er sich ein. „Schon die Rampe war für die Kinder nichts, die macht nur Sinn, wenn man was kann“, argumentiert er. Und die als Ersatz erwogenen zwei neuen Elemente hätten keinen Mehrwert gebracht. Weil der Grünheider Architektur und Städtebau studiert, konnte er nicht nur sein Wissen als Skater in die Planungsgespräche einfließen lassen.

„Ich hatte gerade gelernt, am Rechner zu zeichnen und zu planen und hab das auf den Skaterpark übertragen.“ Leon Grosse wälzte die Angebote von Skatepark-Lieferanten, befasste sich mit DIN-Anforderungen, und packte die Erkenntnisse in einen Entwurf für die tatsächlich vorhandene Fläche. Was jetzt neben der Festwiese aufgebaut wurde, ist zwar nicht das komplette Wunschprogramm, aber „ein guter Grundstock“, ist Grosse begeistert. Vielleicht kommt ja 2019 noch etwas hinzu.

Bei den Bauarbeiten selbst spielt sein Kumpel Tom Uhlitz eine besondere Rolle. Der Verwaltungsmitarbeiter aus dem Rathaus, der eigentlich der Kämmerei zugeordnet ist, durfte sie begleiten, schaute täglich nach dem Rechten.

So oft es geht, sind die 22-Jährigen nun auf den Elementen unterwegs. Und sie helfen den Kindern, die sich mit ihren Rollern und Zweirädern angezogen fühlen, akrobatische Tricks zu erlernen. Leopold aus Spreewerder gehört zu den Stammgästen. Der Zehnjährige war sonst im Wald mit seinem BMX-Rad unterwegs. „Ich traue mich immer mehr“, verkündet er stolz. Felix aus Grünheide ist ebenso zuversichtlich. „Wenn ich größer bin, fahre ich alle Elemente.“

Martin Wiegold freut sich darüber, dass die Anlage, ein wahres Gemeinschaftswerk, so gut angenommen wird. Bei Bedarf ist er mit Pflaster und Kühlakku zu Stelle. Die Dankbarkeit der Skater hat einen Nebeneffekt: Sie wollen sich mit um die Pflege der Anlage kümmern.