Experten fördern junge Talente

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Bei den Märkischen Musiktagen 2018 ist Halbzeit. Am Mittwoch haben die Professoren erneut konzentriert mit den Schülern und Studenten gearbeitet. Am Freitag ist der Teilnehmerwettbewerb, dann stehen die Abschlusskonzerte in Strausberg, Altlandsberg und Seelow auf dem Programm.

Während im Obergeschoss der Musikschule Hugo Distler in Eggersdorf Professorin Olga Zolotareva von der Uni im belgischen Gent bereits mit den Violinen-Teilnehmern übt, hat Nele Schnell im Saal noch Zeit zum Einspielen mit der Querflöte. Für sie steht an diesem Vormittag kein Einzelunterricht mit ihrem Dozenten an, sondern ein Gruppentraining für die Konzerte.

Prof. Werner Tast von der Musikhochschule Hanns Eisler Berlin übt mit ihr sowie Genia und Jessica Rebbelin vom Berliner Bach-Musikgymnasium und Sängerin Henriette Scherfling eine Bach-Kantate für drei Flöten und Sopran. „Da lernen die jungen Leute was Kammermusikalisches, und das Stück passt gut gerade in die Kirche nach Altlandsberg“, findet der Professor und schickt gleich noch hinterher: „Wir haben noch viel Arbeit.“

Das bezieht sich allerdings nicht auf die Fertigkeiten der Eleven, sondern vielmehr auf die Kürze der Zeit. „Wir haben ja nur vier Tage Unterricht, dann ist schon der Wettbewerb“, erklärt der langjährige Solo-Flötist der Komischen Oper Berlin. Man arbeite mit Schülern, die man nicht kenne, und bei den frei wählbaren Stücken aus verschiedenen Stilepochen für das Wettbewerbsvorspiel sei das ähnlich. „Es ist eine tolle Sache, aber auch eine harte“, fasst er zusammen.

Jeweils 45 Minuten arbeiten die Nachwuchstalente pro Tag mit ihren Dozenten, ansonsten wird allein geübt. Meist deutlich mehr als im Normalfall, weiß Musikschulleiter Alexander Braun. Er zeigte sich insbesondere angetan von den jungen Sängern, die von Petr Skusnichenko vom Moskauer Tschaikowski-Konservatorium betreut werden. „Sie waren unfassbar“, lobte er und stellte damit zugleich einen Hörgenuss für die abschließenden Konzerte in Aussicht.

Da die vier selbst aus Moskau kommen, gab es für sie keinerlei Sprachbarriere gegenüber dem russischen Professor. Der frühere Solist am Bolschoi-Theater hat aber auch einen Dolmetscher mit. Mit der Geigenprofessorin klappe die Verständigung ebenfalls, berichtet Braun. Werner Tast hat in der Hinsicht mit seinen deutschen Schülern ohnehin keine Probleme.

„Geht’s euch gut?“, eröffnet er die Runde und ermuntert dann: „Na, versucht’s mal.“ Mal aus der Nähe, mal von unten aus dem Saal gibt er seine Hinweise. „Aufbauen! Und jetzt jubeln! Aber drunter sein, wenn sie singt“, richtet er sich an die drei Flötistinnen. Und schwingt mal die Hand, mal die eigene Flöte statt eines Taktstocks. „Jetzt ganz freudig nach draußen. Es soll ja kein Lehnstuhl sein, sondern ein Flüsschen“, spielt er auf den Titel der Kantate an: „Schleicht, spielende Wellen“.

„Es gibt kein weiteres Stück von Bach für drei Querflöten“, gibt er seiner Gruppe noch mit. Und lässt die letzten fünf Takte wiederholen. „Achtung! Konzentration!“ Dann wieder einen kompletten Durchlauf. „Ist es nicht ein schönes Stück?“, fragt er in die Runde und spricht noch eine weitere Probe ab.

Am Freitag werden die Nachwuchsmusiker vor die Jury treten, die aus den drei Dozenten, Violinen-Professor Johannes Kittel von der Musikhochschule Berlin und Schulleiter Braun besteht. Und abends (19 Uhr) gibt es dann in der Tonhalle das erste Abschlusskonzert.

Ein weiteres folgt am Sonnabend um 19 Uhr in der Schlosskirche Altlandsberg. Höhepunkt ist am Sonntag, 16 Uhr, das Preisträgerkonzert mit dem Brandenburgischen Staatsorchester im Seelower Kulturhaus. Tickets kosten zehn bzw. 17 Euro.