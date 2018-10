Märker besorgt über Zuwanderung

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Landesregierung ist vom Landtag angehalten, alle zwei Jahre die Stimmungslage der Märker zu erfassen. Der erste sogenannte Brandenburg-Monitor zeigt eine Spaltung der Bevölkerung und eine Besorgnis gegenüber der Zuwanderung.

Das Thema Asyl und Migration ist laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes policy matters das drängendste politische Problem in Brandenburg. Befragt wurden im Auftrag der Staatskanzlei dazu 1001 Brandenburger. 36 Prozent rechneten die Flüchtlingspolitik zu den Hauptproblemen, Arbeitslosigkeit rangierte mit 17 Prozent auf dem zweiten Platz, gleich auf mit dem Thema Ost-West-Ungerechtigkeiten und Armut. Dahinter folgt die Inneren Sicherheit, die 14 Prozent als besonders wichtig einstuften. Der Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt (SPD) gab bei der Präsentation am Mittwoch zu bedenken, dass Umfrage die Ende Juni, Anfang Juli erfolgte, als der Streit in der Bundesregierung zur Flüchtlingspolitik besonders hoch kochte.

Nur 29 Prozent der Befragten gaben an, dass die Zuwanderung von Ausländern eine Bereicherung sein könne. bei einer Umfrage 2015 lag der Wert noch bei 36 Prozent. 54 Prozent sagten jetzt, dass die Zuwanderung dazu führe, dass man sich fremd im eigenen Land fühle. Im Bundesdurchschnitt liegt der Wert bei 44 Prozent. Außerdem waren 64 Prozent der befragten Brandenburger der Meinung, dass die hier lebenden Muslime nicht die Regeln unseres Zusammenlebens akzeptierten.

Gespalten scheint die Bevölkerung der Umfrage nach zu sein, wenn es um die Rechte von Migranten geht. 42 Prozent gaben an, dass Zugezogene die gleichen Rechte wie alles andere haben sollten. 41 Prozent vertragen die Auffassung, dass diejenigen, die schon immer in Deutschland leben, mehr Rechte haben sollten.

Im Speckgürtel steht das Thema Migration nur bei 33 Prozent als Hauptproblem ganz oben, in den ländlichen Räumen bei 39 Prozent. Im Berliner Umland werden auch Mietpreisentwicklung und die Verkehrsanbindung als problematisch benannt, in den anderen Landesgebieten nicht.

Solidarität und Unterstützung der Schwachen scheint der stärkste soziale Wert der Bevölkerung zu sein. 79 Prozent stimmten dafür. 74 Prozent finden, dass mehr für die Gleichberechtigung der Frauen getan werden muss, für eine stärkere Unterstützung von Behinderten stimmten 73 Prozent und 66 Prozent waren der Meinung, dass Homosexuelle in allen Bereichen gleich gestellt sein sollten.

65 Prozent sagten, dass Juden in unseren Gesellschaft nicht mehr und nicht weniger Einfluss als andere Menschen auch haben. Allerdings gaben auch 16 Prozent zu Protokoll, dass der Einfluss von Juden zu groß sei. Befragt zu Langzeitarbeitslosen fanden 48 Prozent, dass diese sich auf Kosten von anderen ein bequemes Leben machen, 32 Prozent waren der Meinung, dass diese Gruppe sich bemühe, neue Jobs zu finden.