Lager-Container werden überdacht

Cornelia Link-Adam

Jacobsdorf (MOZ) Hinter dem Gerätehaus der Feuerwehr Jacobsdorf wird derzeit gebaut. In Eigenregie und mit viel Manneskraft werden hier die drei Lager-Container überdacht.

Bislang standen die Metallboxen neben dem Backofen ungeschützt auf der Wiese. Das Wetter hat ihnen ordentlich zugesetzt, berichtet Wehrleiter Holger Wenzel in dieser Woche beim Termin vor Ort. In den Containern befinde sich feuerwehr-technisches Gerät wie Bierzeltgarnituren, Pavillons aber auch Wettkampfausrüstung. „Alles, was der Kameradschaftspflege dient.“

Beim Bau des Feuerwehrgerätehauses wurde aber der Lagerraum vergessen. Eine Firma spendierte zwei Container zur Unterbringung ihrer Dinge hinterm Haus „Doch das Dach der Container ist rostig, an etlichen Stellen regnet es schon durch“, erzählt auch Helmut Zinke, der Technikwart, zudem „Bauleiter“ beim aktuellen Projekt. Über Jahre hat der Förderverein „Floriansjünger“ für das Dach schon bei Festen gesammelt, dazu hat man Sponsoren gefunden.

Das Amt Odervorland hat die Planung und die Baugenehmigung übernommen. Die Arbeiten selbst führen die Feuerwehr-Leute durch. Das Grundgerüst aus Holz für das künftige 145 Quadratmeter große Dach stehen bereits. In dieser Woche will Helmut Zinke noch die Dachlatten bestellen, dann soll bald das Dach auch mit Platten gedeckt werden. Aussehen wird es am Ende wie ein großes Carport.

„Die Überdachung soll noch vor dem für den 1. Dezember geplanten Weihnachtsmarkt fertig sein“, sagt der Jacobsdorfer und ist ziemlich zuversichtlich, dass das auch klappt. Zumal man viele Handwerker in der Alters- und Ehrenabteilung der Wehr habe.

Über das Grundgerüst staunte auch Frank Guderian. Der Edis-Vertriebsleiter übergab im Beisein der Odervorländer Amtsdirektorin Marlen Rost an die Wehrleitung zwei gebrauchte Laptops. Mit denen waren einst die Monteure des Stromanbieters unterwegs, nun wurde auf Tablets umgestellt. Die Panasonic-Klappcomputer stecken laut Guderian voller guter Technik, auch Navigation und seien fürs Wegwerfen zu schade, daher werden sie an Feuerwehren und THW-Gruppen verschenkt. Die Sieversdorfer Wehr bekam einen Laptop, nun freut sich auch die Jacobsdorfer über zwei Modelle.

Dankend nahm Holger Wenzel die Geräte an. „Einen wird die Jugendfeuerwehr für ihre Ausbildung bekommen und der andere wird mit ins Einsatzfahrzeug verbaut.“