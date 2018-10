Jeder Ortsteil aus der Vogelperspektive

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Er zeigt sich quer und ist ein Hingucker, Seite für Seite. Nicht nur, weil auf dem Titel und den zwölf Monatsblättern Luftaufnahmen von allen Altlandsberger Ortsteilen und verschiedenen Teilbereichen zu sehen sind – ein Fest für jeden, der seine Heimat und sein Wohnumfeld aus der Vogelperspektive sonst eher nicht sieht.

Der Kalender 2019 mit der Aufschrift „Stadt Altlandsberg“ – herausgegeben von der Stadt, inhaltlich konzipiert von der Sanierungsbeauftragten Grit Burkhardt und textlich sowie redaktionell verantwortet durch Gabriele Stave – hat es einfach in sich. Denn nicht nur ein Hingucker ist er, sondern auch ein Hineinzieher.

Die Seiten unter den Luftbildern quellen über vor aufschlussreichen Informationen, Historischem und Gegenwärtigem, Tipps und Empfehlungen, Adressen, Öffnungszeiten. Dabei liest sich das Ganze so locker und leicht, dass es Lust macht, diese Stadt mit ihren hübschen und dabei so unterschiedlichen Orts- und Siedlungsteilen zu besuchen. Aufgeschlagen und angehängt, erlaubt der neue Kalender auf insgesamt 28 Einzelblättern neben den Luftaufnahmen fotografische Einblicke auf mittelalterliche Bauwerke und dörfliches Ambiente, auf neu gewachsene Anlagen wie den Golfplatz und Wiedererrichtetes wie die Wesendahler Kirche.

Daneben ergänzen teils kleine Porträts örtlicher Gewerbetreibender, Firmen oder Einrichtungen den Kalender. Geschickt kombiniert mit dem touristisch angelegten Teil des Monatsblattes, wirken sie keineswegs störend, sondern als Ergänzung. Für Firmen scheint er dadurch auch als attraktives Geschenk denkbar. „Wir haben auf dem Vorblatt sogar Platz für einen Stempel beziehungsweise/und für eine Unterschrift gelassen“, sagt Sanierungsbeauftragte Grit Burkhardt.

Der zum Preis von 14,50 Euro erhältliche Kalender ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen. Zu kaufen gebe es ihn sowohl beim Buchhändler am Markt, aber auch über den Bib­liotheks- und den Heimatverein. „Es ist bei diesem Kalender so viel schönes und bewahrenswertes Material zusammengekommen, abgeglichen mit den Ortsvorständen, dass wir daran denken, daraus noch eine kleine Broschüre zu machen.“