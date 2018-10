Deutschland am Limit

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Er begleitet uns in unserem Alltag – und er wird immer mehr: Lärm. Durch den wachsenden Verkehr in Städten wie Berlin, Potsdam und Cottbus steigen auch die Störgeräusche massiv an. Das Problem: Lärm macht krank. Was tut die Politik, um dagegen anzugehen?

Wenn Maria das Fenster öffnet, klingt das so: brrrrrrrrrr, schschschsch, brrrrrr. Morgens, mittags, nachts dröhnt das Rauschen der vorbeifahrenden Autos und das Rattern der Tram in ihre Wohnung im zweiten Stock eines Altbaus in Berlin-Mitte. Seit zwei Jahren wohnt sie im Zentrum der Stadt, doch jetzt hat sie genug. Der Lärm lässt sie schlecht schlafen. Die Konsequenz: Bloß weg hier, weg vom Dauerrauschen, weg vom Dauerstress.

Wie der 29-jährigen Ärztin Maria geht es vielen Deutschen. Einer Umfrage des Umweltbundesamtes zufolge fühlen sich 76 Prozent von 2000 Befragten durch Autos und Busse, 44 Prozent durch Flugzeuge und 38 Prozent durch Züge gestört. Durch den wachsenden Verkehr wird Lärm zu einem immer größeren Problem, denn er ist nicht nur Störfaktor, er macht auch krank. Menschen, die auf Dauer Lärm ausgesetzt sind, leiden der Wirkungsstudie NORAH im Auftrag des Umweltbundesamtes zufolge häufiger an Herzinfarkten und Schlaganfällen. Bei Kindern kann das sogar die Entwicklung verzögern. Wegziehen wie für Maria ist nicht für jeden eine Option. Warum auch? Führende Institute betonen, dass sich Lärm reduzieren lässt. Allerdings tue die Politik dafür zu wenig.

Der Gesetzgeber hat zwei Maßnahmen gegen Störgeräusche: Vorsorge und Sanierung. Vorsorge bedeutet: Wenn ein neues Gebäude entsteht, eine Straße ausgebaut oder Schienen verlegt werden, müssen bestimmte Richtlinien eingehalten werden. Das heißt: Wenn gebaut wurde, darf es in Wohngebieten tagsüber nicht lauter als 59 Dezibel und nachts nicht über 49 Dezibel sein. Zum Vergleich: Der Lärmpegel an einer stark befahrenen Straße wie in Berlin liegt bei 70 bis 80 Dezibel.

„Die Vorsorge ist ein gutes Instrument, um die Bürger zu schützen“, sagt Michael Jäcker, Vorsitzender beim Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik e.V. „Das Problem sind die bestehenden Gebäude“, erläutert er. Zwar gibt es ein Lärmsanierungsprogramm – zwischen 1978 und 2015 hat der Bund 1,1 Milliarden Euro für Schallschutzfenster und Wände ausgegeben –, doch einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Außerdem gilt das Programm nur für Bundesstraßen und Bahnstrecken. Wer an einer stark befahrenen Gemeindestraße wohnt, hat Pech gehabt. Oder muss wegziehen..

„Da müssten die Bundesregierung und die EU mehr tun – zum Beispiel durch bindende Geräuschgrenzwerte“, fordert Michael Jäcker. Ähnlich wie bei der Luftreinhaltung. Da legte die EU Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen fest. Dies war die Grundlage dafür, dass die Deutsche Umwelthilfe bei Verwaltungsgerichten wie heute in Mainz die Einhaltung der Grenzwerte einklagen konnte. Die Folge ist, dass in Städten wie derzeit Hamburg und ab 2019 Frankfurt/Main, Berlin und Stuttgart schmutzige Diesel-Autos und alte Benziner von den Straßen verbannt werden – aber auch, dass die Luft sauberer wird. Eine ähnliche Entwicklung würde sich Jäcker für den Lärm wünschen.

Thomas Myck vom Umweltbundesamt sieht das genauso. Eine Einzelmaßnahme wie die Festsetzung von Grenzwerten reicht nicht, sagt er. Es braucht viele Methoden, um Lärm zu reduzieren und die Menschen vor Krankheiten zu schützen. Autos umzurüsten sei besser als Schallschutzfenster zu verbauen. Flüge teurer zu machen sei langfristig kostengünstiger, weil durch Lärm Krankheiten erst entstünden – und das müssten dann die Krankenkassen ausbaden. Und lärmabsorbierende Fahrbahnen wie sie neuerdings in Paris ausprobiert werden, seien ebenfalls wirkungsvoll.

„In einigen Städten passiert schon viel“, sagt Myck. So wurden etwa in Berlin und Potsdam Tempo-30-Zonen eingeführt, die den Lärm mindern. Außerdem wurde eine Parlamentsgruppe im Bundestag für den Fluglärm gegründet, um das Thema stärker auf die Agenda zu bringen. In großen Schritten geht es auch bei der Schiene voran. Im Koalitionsvertrag ist verankert, dass der Schienenlärm sich bis 2020 halbieren soll. Die Bahn rüstet nach und nach Güterwagen um und verbaut Flüsterschienen. Derzeit experimentiert das bundeseigene Unternehmen auch mit Schmiermitteln und Dämpfern, die die Quietschgeräusche mindern. Laut der Parlamentsgruppe Bahnlärm ist der Konzern damit auf dem richtigen Weg und kann sein Ziel erreichen.

Doch ob das reicht, da ist sich Michael Jäcker nicht sicher. „Lärm ist eine unterschätzte Gefahr“, sagen er und Thomas Myck unisono. „Es braucht mehr politischen Willen. Denn die Konsequenzen sind uns heute vielleicht nicht bewusst. Wir werden sie aber in einigen wenigen Jahren zu spüren bekommen“, sagt Jäcker. Und dann ist es für viele zu spät.