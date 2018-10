Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Feuerwehrleute retten Leben. Aber das Personal wird knapp. Die Technik ähnelt mancherorts einer Oldtimerausstellung. Der Frust wächst. Der Feuerwehrstammtisch am Dienstagabend in Schwedt wirft die Frage auf: Steht der Brandschutz in Flammen?

„Jeder, der den Notruf 112 wählt, erwartet die Feuerwehr ein paar Minuten später als Retter in der Not. Aber wir arbeiten an der Leistungsgrenze“, sagt einer der Feuerwehrleute aus Angermünde, den Ämtern Gartz und Oder-Welse sowie aus Schwedt, die am Dienstagabend auf der Hauptwache mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen und dem Schwedter Bürgermeister, Jürgen Polzehl, zusammensitzen. Es scheint, als stehe der Brandschutz selbst in Flammen.Koeppen wirft die Frage auf: „Ist das System der Freiwilligen Feuerwehr noch zu retten?“ Ende des Jahres soll ein Zukunftsentwurf für die Reform des Brand- und Katastrophenschutzes vorliegen. Koeppen: Mund auf, ehe es zu spät ist.

Bei 224 Bränden in der Uckermark haben Feuerwehrleute im Jahr 2017 genau 15 Menschen das Leben gerettet. Viel mehr noch bei den 1656 Einsätzen zu Hilfeleistungen – 240. Mit dem Brändelöschen ist es längst nicht mehr getan. Immer häufiger sind Unfallorte zu sichern, Straßen von Ölspuren, Bäumen und Unfallspuren zu befreien, Tragehilfen zu leisten. Das schlaucht, macht müde, auch unzufrieden.

Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl beschäftigt als große Ausnahme in der Provinz hauptamtliche Feuerwehrleute. 2,5 Millionen Euro fließen im Jahr aus der Stadtkasse in den Brandschutz. Der Zuschuss der Kreisverwaltung ist vergleichsweise ein Almosen. Ohne die Freiwilligen wäre das Aufgabenpaket in Schwedt und anderenorts nicht zu stemmen.

Weil die Mitgliederzahlen der Freiwilligen-Wehren, vor allem auf den Dörfern vielerorts sinken, ist die Einsatzbereitschaft oft gefährdet. Wie wird der Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr wieder attraktiver? Polzehl denkt über Feuerwehrrabatte vom Busfahren bis zur Kita-Gebühr nach. Koeppen schlägt eine Feuerwehrrente vor. Die Landesregierung will es mit einer Art Jahresendprämie versuchen.

Feuerwehrleute selbst sagen: „Mit etwas Geld und Auszeichnungen ist kein neuer Feuerwehrmann zu kaufen.“ Sie kritisieren die ausufernde Bürokratie und wollen eine Vereinfachung. „Ich will Brände löschen und Leben retten, nicht mehr und nicht weniger“, bringt das ein Feuerwehrmann auf den Punkt. Ein anderer schlägt vor, Kommunen sollen für Verwaltungsjobs in die Anstellungsverträge Feuerwehraufgaben schreiben. Die Neuen wären dann Teilzeit-Feuerwehrleute. Warum wachsen Frust und Verärgerung bei den Brandschützern? Ausbildungsstau bis hin zur Feuerwehrschule in Eisenhüttenstadt. Kauf schwerer Hänger für Ölsperren in der Uckermark, die viele der vorhandenen Fahrzeuge gar nicht ziehen können. Sie sind über den Kreis verstreut deponiert. Vorschläge: Alle in Schwedt, näher an der Oder zentral lagern.

Wenn die Stadt eine neue Feuerwehrwache baut, sollte das mit einem Hochwasser-Kompetenzzentrum verbunden sein. Wolfgang Grösch hält die praktizierte Fahrzeugbeschaffung für die Feuerwehren angesichts sprudelnder Steuereinnahmen der öffentlichen Hand für einen Witz.

Als Brandschutz-Träger klagt der Schwedter Bürgermeister, Geld und Kraft reichen nicht, um Technik schneller zu ersetzen. Er fordert vom Land ein auf den kommunalen Brandschutz zugeschnittenes Förderprogramm. Das unterstützt die Feuerwehr. „Dienstleistungen“ von der Tragehilfe bis zum Straßenreinigen müssten von den Aufgabenträgern knallhart bezahlt werden.

Die Aufwandsentschädigung für Ausbildung und Einsatzstunden ist sehr unterschiedlich hoch. Das sollte zügig gelöst werden, ist aber nicht das Hauptproblem. Viel mehr nervt und demotiviert Feuerwehrleute, dass die Sitten verrohen. Angriffe auf und Beschimpfungen von Einsatzkräften sind an der Tagesordnung.

Manche Mitbürger, so heißt es, fühlen sich wie in einer Vollkasko-Gesellschaft: Irgendjemand wird sie retten, irgendeiner den Schaden bezahlen. Die Feuerwehrleute wollen außerdem einen Kreisbrandmeister, der unabhängig ihre Interessen vertritt und nicht die der Kreisverwaltung.