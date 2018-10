Bessere Anbindungen in der Südstadt

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Probleme beim Straßenverkehr in der Bernauer Südstadt müssen gelöst werden. Darin waren sich sowohl die Mitglieder der örtlichen Initiativgruppe als auch Bürgermeister André Stahl bei ihrem jüngsten Treffen einig.

„Insgesamt elf Vorhaben standen auf der Liste“, sagte Andreas Neue. Dazu gehörten beispielsweise eine Verbindung zwischen dem Schönfelder Weg und der Albertshofer Chaussee oder auch die Anbindung des Venusbogens an die Schwanebecker Chaussee. „Beide Projekte betrachtet der Rathauschef als prioritär“, so der Stadtverordnete vom Bündnis für Bernau. Dem Vorschlag, den Kreisverkehr an der Bahnhofspassage unmittelbar an das Sternenviertel anzubinden, konnte Stahl allerdings nicht folgen – aus Gründen des Naturschutzes.

Eine durchaus kontroverse Diskussion gab es in der Runde zu einem möglichen Parkverbot auf dem Schönfelder Weg. Die Befürworter der Maßnahme führten dafür die Unübersichtlichkeit der Straße an. Die Anwohner fürchteten dagegen um die Parkplätze für ihre eigenen Fahrzeuge. Ein Durchfahrtsverbot für Lastkraftwagen auf dem Schönfelder Weg wird es wohl nicht geben. „Das lehnen die Initiativgruppe und der Bürgermeister ab“, betonte Neue. Die einzige derartige Zufahrt zum Gewerbegebiet könne nicht für den Lieferverkehr gesperrt werden, hieß es von beiden Seiten zur Begründung.

Einig waren sich Initiativgruppe und Bürgermeister auch darin, dass Bushaltestellen an der Guntherstraße eingerichtet werden sollen. Darüber hinaus schlugen die „Südstadtler“ dort einen beidseitigen Gehweg vor. „Dabei dürfen aber die wertvollen Bäume nicht gefällt werden“, betonte Neue ausdrücklich. Stahl sagte zunächst die Reparatur des Straßenpflasters zu. Zudem solle die Guntherstraße ihren verkehrsrechtlichen Status behalten, hieß es außerdem.

Einen deutlich verbesserten Personennahverkehr hat sich die Initiativgruppe ebenfalls auf ihre Agenda geschrieben. Nach den Worten von Stahl werde die Stadt gemeinsam mit dem Landkreis Barnim ihre Bemühungen um mehr Busverkehr verstärken.

Beim Projekt „Markttag“ bahnen sich ebenfalls kleine Fortschritte an. Laut Neue werde man diesbezüglich die Zusammenarbeit mit der Verwaltung intensivieren. Für einen Testlauf müssten noch einige Details geklärt werden. Für den ins Gespräch gebrachten „Stadtteil-Laden“ erwartet Bürgermeister Stahl hingegen noch weitere Impulse der Initiativgruppe.

„Es war ein guter Abend, um zwischen Wünschen und Machbarem abzuwägen“, zog Neue eine Bilanz des Treffens.