Geburtstag mit Nadel und Harfe

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Die Volkssolidarität hatte eingeladen und weit mehr als 100 Gäste waren zum Sitz der Organisation am Eberswalder Richterplatz gekommen. Der 73. Geburtstag des Wohlfahrtsverbands stand am Mittwoch ins Haus, traditionell begleitet mit einem Tag der offenen Tür. Vormittags wie am Nachmittag erwartete alle ein volles Programm. Die Veeh-Harfen Gruppe unterhielt das Publikum ebenso wie Fritz Derkow mit seinen Evergreens, die Kita „Regenbogen“, der Chor der Volkssolidarität und die Funkenmariechen.

Vor den Darbietungen richteten der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Barnimer Kreisverbandes Winfried Bohn sowie Kerstin Maier als Geschäftsführerin der Volkssolidarität Barnim Worte an die Gäste. Gemeinsam ehrten sie am Geburtstag zehn der 425 Menschen, die ehrenamtlich im Verband tätig sind und deren Wirken, so Kerstin Maier, „gar nicht genug anzuerkennen ist“. Sei es in der Nachbarschaftshilfe, als Leseoma in der Kita, als Mitglied des Seniorenbeirats oder in der Rentenberatung. Die Möglichkeiten fürs Engagement sind vielfältig.

Überhaupt kein Ende schien die Aufzählung der ehrenamtlichen Tätigkeiten bei Helga Just aus Rüdersdorf zu nehmen. Sie ist unter anderem Schriftführerin der dortigen Ortsgruppe 42 und unverzichtbar bei der Organisation von Kulturveranstaltungen. Wie Kerstin Maier in ihrer Laudatio berichtete, fährt die Seniorin außerdem andere ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, mit dem eigenen Auto zum Arzt. Dafür erhält Helga Just die Silberne Ehrennadel der Volkssolidarität. Zum Geburtstag am Richterplatz gab es vorab nur den obligatorischen Blumenstrauß. Die eigentliche Auszeichnung darf sich die Rüdersdorferin im November bei einer Veranstaltung in Potsdam abholen.

Als Geehrte blieb die Rüdersdorferin nicht allein. Aus der gleichen Ortsgruppe erhielt Brigitte Steinecke am Mittwoch die Ehrennadel in Bronze. Diese Ehre wurde auch Evelyn Springer aus der Ortsgruppe Seefeld und Helga Peil aus Eichhorst zuteil. Letztere befasst sich vor allem mit der Chronik der Volkssolidaritätsgruppe im kleinen Schorfheide-Dorf. Als Vierte im Bunde bekam Elvira Kynast, Vorsitzende der Ortsgruppe im Brandenburgischen Viertel, die Bronzene Nadel verliehen.

Ehrenurkunden für ihr Engagement erhielten Ingrid Präger (OG Altstadt Eberswalde), Monika Krysiak (OG Rüdersdorf), Renate Jentsch (OG Bernau-West), Frank Rebentisch (OG Eichhorst) und Ursula Nikitenko (OG Bernau-Süd).

Insgesamt zählt die Volkssolidarität Barnim mehr als 2500 Mitglieder, die in 57 Ortsgruppen im gesamten Landkreis organisiert sind.