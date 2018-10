Verarbeitungstechniken wie zu Wikingerzeiten

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Nelson fädelt eine grün eingefärbte Peddigrohr-Stange um die senkrecht stehenden Rattan-Stützen. Als er einmal rum ist, legt der Neunjährige eine blaue Stange ein. Nach der vierten Reihe geht dem Schüler die Arbeit schon recht flüssig von der Hand. Ein Einkaufskorb soll es werden. Nelson wohnt in Berlin. Zurzeit macht er in Beeskow „Aktivurlaub“ bei seiner Großmutter Marion Pohle. Während Nelson fädelt, gibt Korbflechterin Ines Hahn aus Prieros Tipps. Sie leitet den Korbflechter-Workshop, den das Hüfnerhaus im Rahmen der Themenwoche „Altes Handwerk“ anbietet. Seit Montag haben Interessierte die Gelegenheit, Tätigkeiten, wie Töpfern, Weben, Flechten, Filzen oder Papierschöpfen zu erlernen. Töpfern und Korbflechten werde besonders gut angenommen, berichtet Sonja Palfner vom Hüfnerhaus. Die eher exotischen Handwerkstechniken, wie Nadelbinden oder Brettchenweben, die Claudia Voigt als Workshop betreut, sei eher etwas für Spezialisten, entsprechend kleiner sind die Arbeitsgruppen. Dabei ist Brettchenweben eine Textilverarbeitungstechnik, die erstens uralt ist und zweitens auf dem ganzen Erdball verbreitet. Schon zur Eisenzeit hätten die Menschen die schmucken und äußerst stabile Textilbänder gefertigt, berichtet die Kursleiterin. Sie dienen als Webränder oder als Schmuckborten. Tatsächlich sind die Ergebnisse so stabil wie Spanngurte, sehen dabei aber mit ihren filigranen Mustern faszinierend aus. Es gibt sie in persischen, indianischen, wikingerischen, und vielen anderen Varianten. Das Handwerk ist auch etwas zum Zugucken. Denn die ausführenden Frauen, neben Claudia Voigt weben heute die Beeskowerinnen Margit Grund und Christel Voss, spannen die Kettfäden zwischen die Tischplatte und ihren Oberkörper. Dazwischen ist ein Stapel gelochter „Brettchen“, die man zum Beispiel aus ausrangierten Skatkarten herstellen kann, so arrangiert, dass er, wenn man ihn bewegt, wie ein Webstuhl im Miniaturformat funktioniert. Durch die Zwischenräume führt man dann mit Hilfe eines feinen Schiffchens den Schussfaden hindurch. Heute wird von 10 bis 13 Uhr gefilzt, am Freitag wird ab 10 Uhr Papier geschöpft, ab 14 Uhr Brot gebacken. Kontakt Tel. 03366 3384290.(jök)