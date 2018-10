Langohren und Federtiere warten auf Besucher

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Tierisch wird es am Wochenende in der Mehrzweckhalle in Neuzelle zugehen. Dort haben die Kleintierzüchter aus Neuzelle und Fünfeichen ihre nächste Ausstellung organisiert. Am Mittwoch wurde die Halle für die gefiederten und langohrigen Besucher hergerichtet. Schon heute werden die Tiere gebracht. „Denn am Freitag sind die Preisrichter hier, um sie zu bewerten“, weiß Hans Lindner von den Neuzeller Kleintierzüchtern. Da sollen die Tiere vorher etwas Ruhe finden.

Drei Preisrichter werden erwartet, einer für die Kaninchen und zwei für das Geflügel. Zu tun haben sie einiges. 208 Tiere gilt es zu begutachten. Bei 77 davon handelt es sich um Langohren in 16 verschiedenen Rassen. Der Rest sind Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben.

Insgesamt 33 Aussteller haben sich für die Neuzeller Schau gemeldet. Sie kommen aber nicht nur aus dem Ort selbst und aus Fünfeichen, sondern auch aus Wellmitz, Groß Breesen, Eisenhüttenstadt und Ziltendorf.

Dass die Neuzeller und die Fünfeichener an einem Strang ziehen, hat sich bereits vor mehreren Jahren ergeben. „Eigentlich war sogar mal die Rede davon, einen großen Verein zu gründen – wegen der sinkenden Mitgliederzahlen“, erinnert sich Lindner. Doch dazu ist es nie gekommen, weil es in beiden Vereinen Widerstände gab. Mittlerweile haben sich die Mitgliedszahlen in Neuzelle selbst stabilisiert. „Wir haben jetzt 16 Mitglieder“, sagt Lindner. Zur Wendezeit waren es mal 40 Engagierte, dann aber nur noch etwa zehn. Von daher sind 16 tatsächlich erfreulich. „Und ja, es sind auch ein paar Jüngere dabei“, meint der 76-Jährige.

Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung der Kleintierzüchter in der Mehrzweckhalle am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.Uhr geöffnet. Die Veranstalter würden sich über einen großen Zuspruch freuen, nicht nur, weil es eine Bestätigung der eigenen Arbeit ist, sondern auch weil auch die Nutzung der Halle nicht ganz kostenfrei ist. Für einen kleinen Imbiss und Getränke wird übrigens auch gesorgt.