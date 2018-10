Welche Projekte braucht die Doppelstadt?

Lisa Mahlke

Frankfurt/Słubice (MOZ) Eine zweite Oderbrücke, ein gemeinsam mit Słubice betriebenes Schwimmbad, bilinguale Schulen und Kitas – das sind die Visionen, die OB René Wilke für die gemeinsame Stadtentwicklung mit Słubice hat. Was man in der Doppelstadt davon hält, wollte der Stadtbote wissen.

Polnischlehrerin Hannelore Heinemann befürwortet es, wenn die deutsch-polnischen Beziehungen weiter ausgebaut werden und betont, dass das vom Kindesalter an beginnen muss. Bilinguale Schulen und Kitas hält sie daher für eine gute Idee. „Das ist ganz toll, aber“, räumt die 61-Jährige ein, „man braucht natürlich auch das Personal.“ Lehrer fehlten ohnehin schon, betont sie. „Nur die entsprechenden Sprachkenntnisse zu haben, reicht nicht aus. Man bräuchte dafür ausgebildete Lehrer oder Erzieher.“

Katarzyna Kochanska aus Słubice verweist darauf, dass sich die Lehrpläne der Schulen in Polen und Deutschland unterscheiden. Deshalb glaubt sie, dass es einfacher wäre, zweisprachige Kitas zu etablieren. Die Warteliste der Euro-Kita beweise, dass es noch mehr solcher Einrichtungen geben sollte. Aber: „Ein Junge aus der Klasse meines Sohnes ist in diese Kita gegangen“, sagt die 38-Jährige. Er könne jetzt kein Deutsch mehr, weil er nicht mehr übe. Denn: „In polnischen Schulen wird kein Deutsch gelehrt.“

Das stört auch Adam Czernenko. Nur ein paar Słubicer Schulen böten Deutsch an; stattdessen sei Englisch obligatorisch. „Aber man sollte die Wahl haben, ob man nicht auch die Sprache des Nachbarn lernen will“, sagt der Słubicer. „Das sind gewiss sehr positive Initiativen“, fügt er auch mit Blick auf die anderen beiden Vorschläge Wilkes hinzu. „Sie brächten die Einwohner unserer Städte noch mehr zusammen.“ Der Schwimmhallenbau sei eine schwierige Angelegenheit in der polnischen Nachbarstadt. „Das war in Słubice schon immer Thema, auch im Wahlkampf“, erklärt der 49-Jährige und fragt sich, ob eine eigene Halle für die kleine Stadt sinnvoll wäre. Sollte sie ein gemeinsames Projekt werden, ist für ihn klar: „Ich bin für ein Spaßbad.“ Er findet außerdem, dass Brücken über die Oder für bessere Zusammenarbeit sorgen. „Es kann nicht genug davon geben.“

Die Idee einer zweiten Brücke ist auch für Marta Stachowska interessant. „Ich glaube, dass das notwendig ist“, sagt die 31-Jährige. Denn bei grenzüberschreitenden Feiern könnte so immer eine geöffnet bleiben. Ihr Mann arbeitet in Deutschland, weshalb sie weiß, wie ärgerlich es ist, einen langen Umweg über Swiecko fahren zu müssen. „Eine zweite Brücke hätte auch Einfluss auf die Situation zu Hause“, sagt sie lachend.

Die Frankfurterin Nancy Lehmann hingegen findet, dass eine Brücke ausreicht. „Eine gute Idee ist eine gemeinsame Schwimmhalle“, sagt die 44-Jährige. Sie frage sich allerdings, wo die finanziellen Mittel dafür herkommen sollen. „Außerdem gibt es in Frankfurt genügend Sachen, die mehr Beachtung finden sollten.“

Das sieht auch Jürgen Holzäpfel so, der in der Magistrale ein Geschäft betreibt. „Die müsste für die Stadt ein Aushängeschild sein“, findet er. Wenn man allerdings aus Polen kommt und nach links blickt, denke man „man fährt in eine Geisterstadt“. Erst sollte seiner Meinung nach die Magistrale attraktiver gemacht werden. Danach könnte man ein Projekt wie eine gemeinsame Schwimmhalle angehen. „Die hätte meiner Meinung nach Priorität vor einer zweiten Brücke“, sagt der 61-Jährige.

Die Schwimmhalle bezeichnet Susanne Wache als „ewiges Sorgenkind“. Sie ist traurig über den Zustand des Hallenbades in der Rathenaustraße und fährt mittlerweile lieber nach Bad Saarow zum Schwimmen. Die Betroffenen tun ihr Leid, gerade wenn das Planschen für Ferienkinder „ins Wasser fällt“. „Aber wo sollen die Mittel herkommen?“, fragt die 60-Jährige. Dasselbe Problem herrsche bei einer zweiten Brücke. Die Idee findet sie jedoch gut. Zum Thema bilinguale Schulen sagt sie: „Es ist schön, wenn Kinder in einer Grenzstadt die Sprache spielend lernen.“

Notwendig finden auch Monika Eigenbrodt und ihr Mann die Ideen des Oberbürgermeisters. „Wir finden gut, dass endlich etwas passieren soll, vor allem bei der Schwimmhalle“, sagt die 69-Jährige. Die beiden reisen viel, auch nach Polen, und wünschen sich, dass mehr auf sie eingegangen wird. „Wenn wir in einem Hotel sind, ist alles nur auf Polnisch und Englisch“, erklärt sie. Auf einem Parkplatz in Słubice sei sie erst kürzlich in der Situation gewesen, dass sie nichts am Automaten lesen konnte. „Wenn man fragt, sind ja alle nett und höflich“, betont sie. „Aber hier in den Geschäften und an den Straßenbahnautomaten ist alles zweisprachig – das würde ich mir in Polen auch wünschen.“

