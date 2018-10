Raffinerie-Kolosse auf Reisen

Etwas schwerer als erlaubt: Mit seiner 75-Tonnen-Ladung fährt ein Schwerlasttransporter von Vierraden nach Schwedt, um am Friedhof in Richtung PCK abzubiegen. Der Lkw hat ein Teil der neuen Kolonne für die PCK-Anlage Rohöl 3 geladen, die beim Verbundstillstand im März 2019 eine alte Anlage ersetzt. © Foto: Michael Dietrich

Michael Dietrich

(MOZ) Drei Schwerlaster mit 70 bis 75 Tonnen schweren Teilen einer neuen Destillationskolonne haben am Mittwochmorgen sicher die PCK Raffinerie Schwedt erreicht. Die zehn Kilometer lange Strecke vom Hafen durch Vierraden bis in die Raffinerie dauerte eine Stunde.

Solche Transporte sind in Schwedt fast schon Routine. Alle drei Jahre kommen neue, große Anlagenteile auf dem Wasserweg in Schwedt an und werden die letzten Kilometer auf der Straße in die Raffinerie gefahren. Die Kolonnen sind Vorboten des nächsten Verbundstillstandes in der Erdölraffinerie. Im März startet PCK die Abstellung „Step 2“ und unterzieht dabei einem Großteil seiner Anlagen einen TÜV-Check, reinigt, prüft und tauscht aus. Diesmal ist auch die TOP 3, die Rohöldestillationsanlage 3 darunter. Genau für diese Anlage ist die in drei Teilen angelieferte Kolonne bestimmt.

Vom Hafen startete der Schwerlasttransport um 9.30 Uhr, also spät genug, damit er nicht mehr den morgendlichen Berufsverkehr stört. Über die Hafenstraße und die Gartzer Straße in Vierraden steuert Kraftfahrer Stephan Bockmann sein tonnenschweres Gefährt mit 20 Kilometern pro Stunde über die Piste. Seine Ladung ist so breit wie die Straße, da wird es an der Kreuzung mit der Welsestraße und der dichten Bebauung schon mal eng. Aber die Planer und Betreuer des Schwerlasttransports sind versiert und kennen die Strecke schon aus dem Effeff. Sie müssen hier lang, w eigentlich keine Lkw über 7,5 Tonnen mehr fahren dürfen, damit der Ortskern von Vierraden verkehrsberuhigt bleibt.

Der logische Weg über die B2 neu bleibt solch hohen und schweren Transporten verwehrt, weil dafür die Brückenunterführung am Fuchsweg zu flach und die Welsebrücke zu schmalbrüstig ist.

An der Kreuzung Vierradener Chaussee / Zum Beyerswald bog der Tross aus drei Schwerlastern dann ab. Gehwege zum Friedhof waren mit Stahlplatten und Holzkeilen geschützt. Die Fahrer holten aber weit aus beim Abbiegen und kommen mit ihren tausend Rädern nicht mal in die Nähe des Weges. Eine Stunde später standen alle drei Laster mit den Kolonnenteilen in der Straße F vor dem PCK-Werktor. Alles lief glatt, der übrige Verkehr war an den Kreuzungen jeweils nur für Minuten beeinträchtigt. Zufrieden schätzt Transportleiter Gernot Oeder von Mammoet ein, dass alles wie geplant geklappt hat, ohne einen Zwischenfall.

Im Werk haben die Stahlkolosse danach noch Hebungen und haarscharfe Durchfahrten unter Rohrbrücken vor sich, bevor sie auf ihr Fundament in der Anlage Rohöl 3 gehoben, aufgestellt und miteinander verschweißt werden können. Im Frühjahr, wenn die TOP 3 zusammen mit vielen anderen Anlagen für den TÜV abgestellt wird, werden sie dann eine alte Kolonne ersetzen.