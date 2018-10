Duftende Feen aus zarter Wolle

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Neun Mädchen und Jungen haben sich eingefunden, um unter Anleitung der Naturheilkundlerin kleine Elfen mit Duftpäckchen herzustellen. Hoch konzentriert sind die Kinder bei der Sache. Denn die Elfen entstehen aus Kardwolle. Einen Teil hat Astrid Sommerfeldt selbst gefärbt, gedeckte und leuchtende Farben sprechen die kleinen Zepernicker an. Die Wollfäden werden mit der Filznadel so lange bearbeitet, bis sie die nötige Festigkeit erreichen. Die kleinen kugelrunden Feenköpfe bekommen Arme und Wollkleider, in ihren Händen tragen sie die duftenden Kräuterpäckchen. Die bestimmt jedes Kind nach eigener Fasson.

Ganz nebenei erzählt Astrid Sommerfeldt viel Spannendes: Dass sich Thymian zum Schnuppern bei Schnupfen eignet, Ysop als Tee köstlich ist, wenn der Magen drückt. Orangenschale und Rosenblüten fördern das Wohlbefinden, Melisse hilft beim Einschlafen. Die Lavendel-Elfe, die die Panketalerin mitgebracht hat, dient als Vorbild. Der Fantasie der Kinder sind aber keine Grenzen gesetzt.

Die Vielfarb Social gGmbH ist ein sozialer Träger aus Berlin-Buch. In Panketal wird neben der Kita Birkenwäldchen auch das Gemeinschaftshaus betrieben. Wöchentlich kommen 25 bis 30 Mädchen und Jungen im Durchschnitt in die Mommsenstraße, um gemeinsam zu basteln oder sich auszutauschen. Auch während der Herbstferien wird viel Abwechslung geboten.

Angela Seelig, die gemeinsam mit Annett Richter die Lücke-Kinder von 9 bis 13 Jahren betreut, möchte Zeit in einer familiären und offenen Atmosphäre gestalten. „Die Vertrauensbasis zu den Kindern ist uns wichtig“, stellt die 52-jährige Erzieherin klar. Gern können sich auch Eltern von Kindern, die regelmäßig vorbeikommen, Rat und Hilfe von den beiden Frauen holen. „Wir haben viele Flyer hier, wenn wir nicht weiter wissen, vermitteln wir gern weiter“, sagt Angela Seelig. Sie ist Jugendförderin und möchte den Kindern viele Angebote unterbreiten.

So wurde am Freitag gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü gekocht. „Vom Rezept über den Einkauf bis zur Fertigstellung war das für einige der Kinder wirklich etwas Besonders. Ich finde es wichtig, sich mit Preisen und Produkten auszukennen“, erläutert die Erzieherin. Sie weiß, dass in vielen Familien zwar Geld vorhanden ist, aber die gemeinsame Zeit oftmals fehlt. Auch im Rahmen der Panketaler Jugendstudie äußerten viele Mädchen und Jungen, sie würden lieber mehr Zeit mit den Eltern oder Großeltern verbringen. Kochen und Reden standen ganz oben auf der Wunschliste. „Wir arbeiten als Träger in Panketal auch zusammen und versuchen, Jugendliche aufzufangen und Angebote, die gewollt sind, zu unterbreiten“, ergänzt die zierliche Frau noch. Gemeinsames Nähen ist Programm, es wird auch getrommelt oder getöpfert. Ausflüge und Projekte sind in den Ferien angesagt, auch Familien-Samstage bietet das Gemeinschaftshaus an. Am 1. Dezember ist Adventsmarkt von 14.30 bis 18 Uhr. Weihnachtsgestecke und Tontöpfe entstehen, Kerzen werden gezogen. Dazu bietet das Haus ein kulinarisches und kulturelles Programm.

Das Vielfarb-Gemeinschaftshaus in der Mommsentraße 20 in Panketal hat wochentags von 12 bis 17 Uhr geöffnet, in den Ferien von 9 bis 16 Uhr.