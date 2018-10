Gemüse besonders gefragt

Ina Matthes

Seddiner See (MOZ) Sie verkaufen Fleisch, Milch oder Gemüse oft gleich vom Hof: Brandenburgs Direktvermarkter. Am Mittwoch trafen sie sich in Seddiner See in Potsdam-Mittelmark um über Märkte und Vermarktung zu reden.

Wer wissen will, wo er die Kartoffeln frisch vom Hof bekommt, der kann in der Broschüre „Brandenburger Hofläden“ nachschlagen. 470 Direktvermarkter sind dort verzeichnet – vom Hirschhof über das Weingut bis zur Knieperkohl-Anbieterin. Es ist eine Nische: Landesweit sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums etwa vier Prozent der Agrarbetriebe in der Direktvermarktung tätig. Aber Direktvermarktung hat Entwicklungs-Potenzial: „Alle Umfragen belegen, dass die Nachfrage für Regionalprodukte hoch ist. Dies gilt für bio wie für konventionell“, sagt Carolin Schilde, Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium.

Vor allem bei Obst und Gemüse sieht Kai Rückewold, der Geschäftsführer des Verbandes pro agro „große Chancen“. Die Nachfrage sei groß. „Die Frage ist, ob der Absatz perspektivisch in der Region gesichert werden kann.“ Gerade in dünn besiedelten ländlichen Gegenden mit einer weniger großen Kaufkraft kann das für Erzeuger schwierig werden. Die Entwicklung geht laut Rückewold dahin, dass sich Direktvermarkter mehrere Absatzwege erschließen – Restaurants beispielsweise, Berliner Märkte oder den Handel.

Pro agro, der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes, bietet seit vergangenem Jahr zusammen mit Handelsketten Treffen mit Erzeugern und Verarbeitern in den Landkreisen an, um solche Absatzwege auszuloten. Im Kreis Oder-Spree zum Beispiel hat ein solches Treffen bereits stattgefunden, in Märkisch-Oderland und Frankfurt (Oder) ist es für 2019 geplant.

Die Logistik ist für viele kleine Direktvermarkter ein Problem. Bereits seit 2007 gibt es dafür eine Lösung im Land: Kleine Erzeuger liefern ihre Produkte an eine zentrale Sammelstelle. Ein Logistik-Dienstleister verteilt die Produkte dann unter der Marke „Von hier“ weiter an verschiedene Märkte. Derzeit werden 80 Märkte auf diese Art beliefert. 70 Produkte sind insgesamt im Sortiment. „Das ist erweiterungsfähig“, sagt Rückewold. Erzeuger, die noch einsteigen wollen, werden gesucht. Zum Beispiel Obst- und Gemüseproduzenten.

Für sie soll es mehr Unterstützung vom Land geben, kündigt das Landwirtschaftsministerium an. Für Gartenbaubetriebe soll die Förderung auf Spezialmaschinen für die Außenwirtschaft und Investitionen zur Lagerung, Kühlung, Trocknung, Aufbereitung und Vermarktung erweitert werden. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 5000 Euro und der Fördersatz 45 Prozent.

Im Gespräch ist auch, neben den existierenden regionalen Marken ein gemeinsames Brandenburg-Label als Dachmarke für regionale Produkte mit bestimmten Qualitätsstandards zu entwickeln. In anderen Bundesländern gibt es das bereits. Es könnte helfen, Brandenburger Erzeugnisse in den Ladenregalen und an der Markt-Theke besser zu verkaufen. Mit Regionalität allein zu werben, reiche dabei nicht, sagt Rückewold. Die Qualität muss stimmen. Und der Anbieter kann punkten, wenn er die Besonderheit seines Erzeugnisses schon auf dem Etikett herausstellen kann. Knieperkohl zum Beispiel ist so etwas Besonderes. Mit Erklärungsbedarf. Dahinter verbirgt sich eine Spezialität aus der Prignitz, die aus verschiedenen Kohlsorten zubereitet wird.