Gute Saison für Barnimer Gastwirte

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Der Sommer ist vorbei und damit auch die Hauptsaison für die Gastronomen in der Region. Die Wirte blicken dabei auf eine gute Saison zurück. Wenn auch die Fußball-Weltmeisterschaft als Umsatzbringer viel zu früh ausfiel, war doch das Wetter nahezu perfekt.

„Die Gastwirte in der Stadt haben einen super Sommer hinter sich“, meint Dirk Panzlaff vom Barnimer Branchenverband Dehoga. Allerdings konnten vom anhaltend gutem Wetter vor allem die Gastwirte mit großem Außenbereich profitieren. Die vielen lauen Sommernächte in der Stadt hätten viele Besucher in die Kneipen gelockt, heißt es.

Hört man sich in der bei Touristen beliebten Schorfheide um, wird dieser Eindruck bestätigt. Auch hier florierten die Geschäfte und die Gastwirte sind mit den Umsätzen zufrieden. Viele Fahrradfahrer waren in der Region unterwegs und machten beispielsweise in Eichhorst und Groß Schönebeck Halt. Wie eigentlich in jedem Jahr florierte auch in diesem Jahr das Geschäft mit Hochzeitspaaren. Im Gut Sarnow, im Ringhotel Schorfheide und im Café Wildau feierten in dieser Saison weit über 100 Paare ihr großes Fest.

Auch in Altenhof, das sich immer mehr zum Ausflugsziel für Tagesausflügler und Bootsanleger entwickelt, florierten die Geschäfte in diesen Sommermonaten. Die Gemeinde Schorfheide hat in den vergangenen Jahren viel in die touristische Entwicklung des Ortes investiert. So wurde in diesem Jahr die Promenade neu gestaltet und eine Kneipp-Wassertretstelle im See gebaut.

Auch das im Juni neu eröffnete Hotel Fontane ist ein wichtiger Anziehungspunkt geworden. Geschäftsführer Daniel Gerkens zeigt sich mit der Auslastung sehr zufrieden. Von mehr Besuchern im Ort profitieren letztlich alle, ist Gerkens überzeugt. Die Reederei Wiedenhöft verzeichnete beispielsweise mehr Fahrgäste von und nach Altenhof. Inhaber Wiedenhöft ist sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison. Dank des guten Wetters zog es viele Besucher an den Werbellinsee. Eine kleine Delle bei den Fahrgastzahlen habe es allerdings während der großen Hitzewelle gegeben.

Auch auf der anderen Seite des Werbellinsees im Restaurant „Aquamarin“ ist Inhaberin Kathrin Prietz zufrieden: Viele Reisegruppen hätten den Sommer zum Ausflug in die Schorfheide genutzt.

Besonders ärgerlich und für einige auch umsatzschädigend waren allerdings die vielen Baustellen auf den Straßen in Richtung Berlin, die fast jedes Wochenende zu kilometerlangen Staus führten. Viele Gäste mussten ihre Reservierungen kurzfristig absagen, berichten Gastronomen. Auch bei der Reederei Wiedenhöft verpassten so manche Tagesgäste den gebuchten Ausflugsdampfer, weil sie im Stau standen.

Die größten Probleme machen den Gastronomen in der Region weiterhin der Personalmangel. Es gibt wenig freie Stellen am Markt, heißt es vom Gastro-Verband. Habe man gute Leute gefunden, müsse man viel tun, um das Personal auch bei der Stange zu halten. So hat sich beispielsweise das Aquamarin in Joachimsthal entschieden, in diesem Jahr an Weihnachten die Öffnungszeiten zu reduzieren. So können die Angestellten auch mal ein ungestörtes Weihnachtsfest feiern, meint Inhaberin Prietz. Einige Gastronomen werden auch in den besonders umsatzschwachen Wintermonaten Januar und Februar schließen oder nur am Wochenende öffnen. Das sei zwar bei den Gästen unbeliebt, aber aus finanzieller Sicht unumgänglich, so ein Schorfheider Wirt.