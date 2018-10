Ab 70 im besten Zuchtalter

Ines Weber-Rath

Waldsieversdorf/Neuhardenberg (MOZ) Ob beim Waldspaziergang oder an der Landstraße: Von den Eichen in der Region „regnet“ es derzeit jede Menge Früchte. Das freut nicht nur das Wild, sondern auch Jäger, Nutztierhalter – und die Saatgutproduzenten.

„Wir haben in diesem Jahr wirklich eine enorm große Eichel-Ernte“, bestätigt der Waldsieversdorfer Oberförster Joachim Naß. Weil Fröste nach der Blüte ausblieben, habe es einen starken Fruchtansatz gegeben. Und trotz der trockenheitsbedingten sogenannten Notabwürfe im Sommer seien dann „noch viele, darunter auffallend große Eicheln“ ausgereift, resümiert der für die Region zuständige Oberförster.

Der Eichel-Segen zeige sich auch in den Saatgut-Beständen, sagt Naß – und gibt an seine Kollegin Dagmar Schneck weiter. Sie ist die Leiterin der Landesstelle für forstliches Vermehrungsgut in Waldsieversdorf.

Nachdem im vorigen Jahr faktisch kein Eichen-Saatgut gewonnen werden konnte, sei die Ernte in diesem Jahr „ungewöhnlich gut“, freut sich die Waldsieversdorferin. Schneck obliegt die Zulassung von Saatgutbeständen in den Wäldern im Land. 87 Tonnen Eicheln von Trauben- und 22 Tonnen von Stileichen seien bislang in Brandenburg geerntet worden, weiß Dagmar Schneck. Die Ernte im Landes-, Kommunal- und Privatwald ist in vollem Gange, läuft bis etwa Mitte November.

Nach Kriterien für die Zulassung als Saatgutbestand gefragt, erklärt Schneck: „Die Eichen müssen stark, vital und mindestens 70 Jahre alt sein.“ Außerdem seien gerade, im unteren Bereich astarme Stämme gefragt. Der größte Eichen-Saatgutbestand der Region befindet sich im Müllroser Forstrevier. Doch auch im Privatwald des Falkenhagener Reviers und im Hermersdorfer Forst wird Saatgut für den Waldumbau und für Baumschulen im Land gewonnen.

Weil die Anzucht in den Baumschulen ein bis zwei Jahre dauert, werde ein Teil der reichen Eichelernte dieses Jahres auch direkt eingesät – vor allem unter Kiefernbestände, sagt Dagmar Schneck. Der mit Eicheln und Kastanien reich gedeckte Wald-Tisch reduziere zugleich die Gefahr, dass vor allem die Wildschweine die Anzucht fressen.

Doch was ist mit den Früchten der Eichen an Straßen, Wegen und auf Grundstücken? Lohnt es, sie einzusammeln? Und wer würde sie abnehmen? „Neben Nutztierhaltern, also vor allem Betreibern von Damwildgehegen oder Wildgehegen, wie dem Wriezener, kommen Jäger als Abnehmer in Frage“, sagt Oberförster Joachim Naß.

Vor allem Jäger, deren Reviere im Kiefernwald liegen, sieht er als potenzielle Interessenten für das Wild-Winterfutter. Eicheln sind vor allem für Rehe sowie das Rot-, Dam- und Schwarzwild eine Delikatesse.

Der Neuhardenberger Jäger Kay Unterwalder hat eimerweise Eicheln bekommen, die unter anderem Schüler der Grundschule Am Windmühlenberg unter den Bäumen auf dem Schulgelände eingesammelt haben. Unterwalder lagert die Waldfrüchte für Notzeiten ein, wenn das Wild in langen Frostperioden kein Futter mehr findet.

Grundsätzlich sei der Eichelappetit von Wildschwein, Reh- und Rotwild jetzt am größten, weiß der Jäger. „Das Wild frisst sich derzeit eine Speckschicht an, um über den Winter zu kommen“, so Unterwalder.

Kindern, die beim Ferien-Spaziergang mit ihren Familien durch Wald und Flur Eicheln gesammelt haben, empfiehlt der Neuhardenberger, der im Vorstand des Jagdverbandes Altkreis Seelow mitarbeitet, diese „zuerst dem ortsansässigen Jäger“ anzubieten. Diese haben so genannte Kirrstellen, an denen Früchte, Mais und Getreide ausgebracht werden.