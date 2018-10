Wegleuchten auch ohne Kerzenlicht

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die eigentliche Zeremonie, den an Krebs Verstorbenen mit brennenden Kerzen zu gedenken, musste bei der Aktion „Lucia“ am Dienstag im Asklepios Klinikum ausfallen. Im Haus verbietet der Brandschutz so eine Aktion und das geplante Entzünden der Kerzen vor dem Haupteingang des Krankenhauses machten Wind und Regen unmöglich. Dennoch bezeichneten die beteiligten Ärzte, Gruppenleiterin Edda Uhlig und viele Teilnehmer die Aktion als großen Erfolg.

Rund 80 Betroffene, Familienangehörige und Freunde waren der Einladung der Frauenselbsthilfe nach Krebs im Rahmen des weltweit begangenen Brustkrebsmonats gefolgt. Mit kurzen Ansprachen wurde den Anwesenden ins Bewusstsein geholt, wie viele Menschen von Krebs betroffen sind. „Täglich hören mehr als 150 Frauen und Männer in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Jeden Tag sterben 48 daran. Für die Betroffenen ändert sich schlagartig das ganze Leben, viele schildern, dass sie in ein tiefes Loch fallen. In dieser Situation fangen wir die Betroffenen und Familien auf und begleiten sie, wenn sie es möchten,“ sagte Gruppenleiterin Edda Uhlig. 1,5 Millionen Menschen in ganz Deuschland leiden an Krebs, erklärt Prof. Dr. Axel Matzdorff, Leiter des Tumorzentrums des Klinikums. Er, der ärztliche Direktor Prof. Dr. Rüdiger Heicapell und weitere Experten informierten in kurzen Fachvorträgen über Tumortherapien.

Betroffene und Teilnehmer konnten auch Fragen dazu stellen. Eine Frau sagte, dass sie sich eine bessere Nachsorge wünsche, Termine wären schwer zu bekommen, Pflegekräfte fehlten und die Nachsorge weit weg in Berlin sei eine zusätzliche Belastung. Mit dem Tumorzentrum bekenne sich das Asklepios Klinikum dazu, diese Situation zu verbessern, sagte Axel Matzdorff und versprach: „Wir werden bei den politisch Verantwortlichen darauf pochen, dass es mehr Pflegekräfte geben muss.“ Im ländlichen Raum sei es schwierig, dafür Fachkräfte zu gewinnen. „Lassen Sie ihre Kinder Ärzte und Pfleger werden!“ , rief er den Eltern unter den Teilnehmern ermunternd zu.

Bürgermeister Jürgen Polzehl und die DAK Schwedt unterstützten die Veranstaltung mit Spenden.