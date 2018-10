SPD sorgt sich um die Sicherheit der Radfahrer

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer Sozialdemokraten fordern eine Debatte über die Sicherheit von Radfahrern entlang der L 100. Weil an immer mehr Radwegen der Gemeinde Wandlitz der Benutzungszwang aufgehoben werde, seien insbesondere Schulkinder großen Gefahren ausgesetzt.

Demnach sind aktuell in Basdorf die Schilder demontiert worden, die den Radfahrern den Weg in Richtung Radweg bedeuten. Selbiger entspricht nicht mehr den aktuellen Regelungen, was beispielsweise die SPD-Vorsitzende Assol Urrutia-Grothe angesichts der Gefahren für Radfahrer auf der L 100 zur Frage bringt, wie eine Lösung für die Radfahrer aller Generationen aussehen soll. Und natürlich erwartet die SPD von der Verwaltung Lösungsvorschläge.

Was die Wandlitzer SPD beschreibt, beschäftigt die Gemeindeverwaltung schon länger. Tatsächlich datieren einige Anwaltsschreiben sogar auf den 25. Dezember 2015 zurück. An den damaligen Weihnachtsfeiertagen verfasste ein Berliner Rechtsanwalt einen Widerspruch gegen die Radwegebenutzungspflicht in den Ortsteilen Schönerlinde und Schönwalde. Folglich machte sich der Landkreis an die Überprüfung und gelangte schließlich zur Ansicht, für Schönwalde die Radwegebenutzungspflicht zurückzunehmen. Für Schönerlinde wurde wenigstens noch das Zusatzschild „Fahrradfahrer frei“ zugelassen.

Auch für Klosterfelde, Wandlitz und Basdorf gab es Überprüfungsverfahren mit bekanntem Ausgang. Die Wandlitzer Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat befasst sich nun mit den gesetzlichen Grundlagen und verfügt bereits über eine zweiseitige juristische Darstellung der Problematik. Demnach kann die Benutzung von Radwegen angeordnet werden, wenn besondere örtliche Verhältnisse diese Entscheidung nahelegen. Beispielsweise, wenn es auf der Straße häufig zu Unfällen kommt, die Radfahrer bei Schnee und Glätte großen Gefahren ausgesetzt wären oder der Ausbauzustand der Straße dies gebieten würde.

Ein weiteres Kriterium orientiert auf die Verkehrsbelastung auf der Straße. „Wir haben derzeit auf der L 100 in der Ortslage Wandlitz zirka 12 000 Fahrzeuge am Tag. Nach aktueller Rechtsprechung reicht das leider nicht aus, um die Benutzung des Radweges anzuordnen“, reagiert nun die Wandlitzer Ordnungsamtsleiterin Paulikat auf das Anliegen des SPD. Demnach liege ein Urteil des Oberlandesgerichtes Lüneburg vor, dort wurde eine Kfz-Verkehrsbelastungen von etwa 10 000 Fahrzeugen pro Tag „als relativ unproblematisch“ eingestuft. Selbst bei 15 000 Fahrzeuge am Tag kann die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf der Fahrbahn „eine verträgliche und den anderen Führungsvarianten adäquate Lösung sein“, so die Lüneburger Richter.

Heißt das nun, die Wandlitzer müssten sich in ihr Schicksal ergeben? Eigentlich nicht, denn es besteht durchaus die Möglichkeit der freiwilligen Benutzung des Gehweges. Darauf weist auch Ilka Paulikat hin. Demnach dürfen Kinder bis zu zehn Jahren mit ihren begleitenden Eltern des Gehweg befahren. Sämtliche baulich hergestellten Radwege dürfen genutzt werden, sie müssen aber nicht. „Und natürlich sind wir mit dem Landkreis im Gespräch, um bei einer Ausbaubreite von 2,50 Metern bei der Behörde eine Anordnung zu erwirken, die es den Radfahrern freistellt, auf der Straße oder auf dem Radweg in die Pedale zu treten“, berichtet die Verwaltungsfrau. So sei noch in dieser Woche ein weiteres Treffen mit den Verkehrsverantwortliches des Kreises geplant.