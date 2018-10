Mit dem Cello nach Eberswalde

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Noch zwei Monate dauert das Jahr 2018 an – es ist auch das Jahr des Cellos. Yuki Suzuki spielt das Instrument, das eine 500 Jahre alte Geschichte hat und als besonders vielseitig gilt, seit Kindertagen. Das Violoncello hat den Japaner auch nach Eberswalde geführt.

Ein Leben ohne Cello? Für Yuki Suzuki wäre das unvorstellbar. Seit er zehn Jahre alt war, spielt er das Instrument. Ein historisches Violoncello machte er schon als Jugendlicher zum ständigen Begleiter. „Es ist wie ein Familienmitglied“, sagt der 31-Jährige. Einen Tag, an dem er nicht die Saiten streichen würde, gibt es kaum. „Mittlerweile zwinge ich mich dazu, es mal liegenzulassen, wenn ich Urlaub habe.“

Angefangen hat er als Fünfjähriger an der Geige. „Meine Mutter wünschte sich, dass ich ein Instrument spiele. Durch sie bin ich zur Musik gekommen“, erzählt der in Japan geborene Musiker in einwandfreiem Deutsch ohne jeden Akzent. Seine Familie stammt aus Yokohama. Weil die Eltern der Arbeit des Vaters bei einer Computerfirma folgten, wuchsen Yuki und sein älterer Bruder sieben Jahre in Deutschland auf. „Ich habe meine Grundschulzeit im Raum München verbracht“, berichtet er.

Wieder zurück in Yokohama besuchte er eine Auslandsschule, auf der ebenfalls Deutsch gesprochen wurde. Außerdem machte er in der japanischen Großstadt auch Bekanntschaft mit dem Cellisten eines großen Orchesters. „Der fand, dass mir von den Händen und dem Körperbau her das Cello mehr liegen würde als die Geige – was sich schnell als wahr herausgestellt hat.“ Der Mann wurde Suzukis erster Cellolehrer, das Cello seine Leidenschaft. Für den Abiturienten schließlich war klar, dass er Musiker werden wollte.

Als jungen Erwachsenen zog es Yuki Suzuki wieder nach Deutschland. Ein Grund war die Musik. „Es kommen ja viele junge Leute aus Asien her, um das Fach zu studieren.“ Suzuki studierte in Detmold (Nordrhein-Westfalen), spielte im Anschluss in diversen Orchestern, etwa in Solingen und Detmold. „Dann war die Stelle in Eberswalde ausgeschrieben und ich kam hierher.“ Seit zwei Jahren ist er beim Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde fest unter Vertrag.

Natürlich brachte Yuki Suzuki sein Instrument, das er wie einen Augapfel hütet und das schon so viele Stationen seines Musikerlebens begleitet hat, mit in die Waldstadt. Bewusst hat er ein altes Instrument gewählt – gebaut hat es 1889 der französische Geigenbauer Collin-Mezin. „Es ist mit Instrumenten wie mit den Menschen“, sagt Yuki Suzuki. „Sie werden mit dem Alter immer interessanter.“ Das Holz entwickele sich und damit auch der Klang.

Auch wenn regulär nur einmal in der Woche geprobt wird, ist das Pensum im Orchester hoch. Auftritte gibt es im ganzen Land, meist vier Konzerte in der Woche. Gespielt wird alles von Barock über Opern bis in die Moderne. „Da ist man als Cellist auch schön gefordert“, sagt Yuki Suzuki.

An freien Tagen übt er wenigstens drei Stunden am Tag. „Letztendlich muss man die Muskeln trainieren, gerade die Feinmotorik. Das ist wie beim Sport.“ Deshalb hält er sich zuhause auch mit einem Ausgleichsprogramm fit. „Ich spiele gern Solo-Literatur wie die Suiten von Bach und Etüden.“

Den Klang des Cellos, dem man nachsagt, dass es der menschlichen Stimme am nächsten kommt, mögen auch Kinder, wie Yuki Suzuki von seiner Honorartätigkeit an der Barnimer Musikschule weiß. Neben der Orchesterarbeit unterrichtet er mittlerweile 15 Schüler in Bernau und Eberswalde an dem Instrument.

Wenn Yuki Suzuki in seiner Freizeit mal nicht am Cello sitzt, versucht er, draußen zu sein. „Ich fahre viel Rad, laufe – und ich mache gern Städtereisen“, erzählt er. „Gerade die Städte im Osten kenne ich noch nicht so gut.“ Weimar, Leipzig, Dresden, Erfurt und das polnische Stettin habe er so in jüngerer Zeit besucht.

Musikhören gehört nicht zu den bevorzugten Hobbies. „Nach einem Konzert möchte ich einfach Ruhe haben“, sagt der Instrumentalist. „Wenn man gespielt hat, gibt es keine Hintergrundmusik mehr, auch im Auto darf dann keine Musik laufen.“ Wenn Yuki Suzuki doch mal Musik hört, genießt er klassische Werke. „Ich höre mir gern auch Stücke mit anderen Instrumenten an.“

Einen Bezug zu seinem ersten Instrument hat der Musiker trotz der Leidenschaft fürs Cello auch heute noch: Seine Freundin ist Geigerin. Die Koreanerin, die er im Studium kennengelernt hat, arbeitet an einer Musikschule in Karlsruhe (Baden-Württemberg). Weil das etwas mehr Freiheiten lässt als sein festes Engagement in Eberswalde, trifft sich das Musikerpaar meist hier. Gemeinsam musiziert wird dann auch ab und zu: bei Auftritten mit dem Brandenburgischen Konzertorchester.

Das nächste Konzert in Eberswalde gibt das Brandenburgische Konzertorchester am 9. Dezember, 16 Uhr, im Haus Schwärzetal.