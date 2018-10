Brückensanierung muss verschoben werden

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Die größte geplante Investition der Gemeinde Zeschdorf in diesem Jahr, der Ersatzneubau der Brücke am Neuen Damm in Alt Zeschdorf, muss noch einmal verschoben werden. Sie war ursprünglich schon fürs vorige Jahr geplant gewesen.

„Wir haben zwar den Kampf mit der Fördermittelstelle gewonnen, die Mittel sind bewilligt. Aber die Ausschreibung hat ein schockierendes Ergebnis gebracht: Die Arbeiten sollten rund 150 000 Euro teurer sein als veranschlagt“, informierte Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke in der jüngsten Beratung der Gemeindevertreter.

Die Ausschreibung sei aufgehoben worden. Auch, weil nur eine einzige Firma ein Angebot abgegeben hatte. Im kommenden Jahr soll neu ausgeschrieben werden. Nach einem Gutachten, das der maroden Brücke Einsturzgefahr attestierte, hatte die Kommune eine Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonnen ausgewiesen. Denn über die Gemeindestraße rollten die Milchtanker zur Hohenjesarer Milchviehanlage. Nötig ist die Brückensanierung auch, weil der Neue Damm als Umleitungsstrecke gebraucht wird, wenn die Seeberg-Straße unter Vollsperrung saniert wird. Vorgesehen war das eigentlich für 2019.