Nachdenken über Neuprofilierung

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war eine Sternstunde für die Frankfurter Europa-Universität, als am 7. Mai 2013 der langjährige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher den Viadrina-Preis erhielt. Die Worte, mit denen der Mann aus Halle schon damals vor den wieder aufkommenden Nationalismen innerhalb der Europäischen Union warnte, haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Genauso wie die Laudatio, die der frühere polnische Regierungschef Tadeusz Mazowiecki bei dieser Gelegenheit hielt, um Genscher für dessen Einsatz zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch das wiedervereinte Deutschland 1990 zu danken.

Beide Politiker, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, formulierten an diesem Tag ihr politisches Vermächtnis und betrachteten – jeweils kurz vor ihrem Tod – die Viadrina als Ort, an dem dieses Vermächtnis in guten Händen liegen würde.

Fünf Jahre danach wird es keinen Viadrina-Preis geben. Was vor allem daran liegt, dass die Bemühungen, Bundeskanzlerin Angela Merkel als diesjährige Preisträgerin zu gewinnen, nicht von Erfolg gekrönt waren. „Wir wollten auch nicht auf die Schnelle einen Ersatzkandidaten ehren, weil dies dem Preis nicht gerecht geworden wäre.“ Das sagt die Politikwissenschaftlerin Dagmara Jajesniak-Quast, die das Kuratorium des Viadrina-Förderkreises leitet, das alljährlich die Preisträger auswählt.

Die Pause soll jedoch zum Nachdenken über das künftige Profil des Preises genutzt werden. Eine Überlegung ist, dass nicht mehr nur deutsche und polnische Persönlichkeiten wie bisher, sondern auch würdige Preisträger aus anderen Ländern gesucht würden. „So etwas wie ein Karlspreis des Ostens wäre ein guter und zugleich hoher Anspruch“, sagt die Wissenschaftlerin.

Der Internationale Karlspreis, den die Stadt Aachen seit 1950 vergibt, trägt den Untertitel „Für die Einheit Europas“. Er ist nach Karl dem Großen, jenem König des Fränkischen Reichs aus dem achten Jahrhundert benannt, der angeblich bereits zu Lebzeiten als „Vater Europas“ gelobt wurde.

Angela Merkel hat diesen Preis übrigens vor zehn Jahren erhalten, in diesem Jahr ging er an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. „Seinen Namen wird der Viadrina-Preis aber auf jeden Fall behalten“, sagt Jajesniak-Quast. Der Stifter des Preises, Claus Detjen, sagt angesichts der aktuellen Entwicklung in Europa: „Als ich den Viadrina-Preis 1998 der Uni zum Geschenk machte, um damit Persönlichkeiten zu würdigen, die sich für das deutsch-polnische Verhältnis verdient gemacht haben, hätte ich nicht gedacht, dass er zwei Jahrzehnte später nötiger denn je sein würde.“