Hilfe wie bei der Berufsfeuerwehr

Biesenthal (MOZ) Mit einem weiteren Berufsfeuerwehrtag für die Jugendfeuerwehr hat die Freiwillige Feuerwehr Biesenthal für den aktives Engagement im Brandschutz geworben. Alles begann mit der Einteilung und der Kontrolle der Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Ausbildungen durchgeführt, zum Beispiel gemeinsam mit dem DRK in Erster Hilfe und die richtige Personenansprache. Auch Einsätze, die von vielen Helfern und Kameraden vorbereitet worden waren, mussten besetzt werden. Dabei ging es um die Beseitigung von Ölspuren, das Löschen von Bränden, die Sicherstellung von dubiosen Kanistern an einem See und einen Verkehrsunfall. Mit der Rettungshundestaffel Barnim wurden vermisste Personen im Wald gesucht und gefunden.