Feuerwehr und digitale Umrüstung

Marco Marschall

Joachimsthal Seit Dienstagabend ist er beschlossene Sache – der Haushaltsplan des Amtes Joachimsthal. Diskussionen um die Ausgaben auf Amtsseite im kommenden Jahr gab es in der Sitzung des Amtsausschusses nicht mehr. Die Vorhaben gingen einstimmig durch. Während sich die ganz großen Investitionen, beispielsweise für Baumaßnahmen, eher in den Haushalten der Stadt und der drei Gemeinden wiederfinden, fallen diese im gesamten Amt mit 164 000 Euro vergleichsweise niedrig aus.

Das liegt schlicht an den unterschiedlichen Aufgaben, die die einzelnen Ebenen zu bewältigen haben. In die Aufgabe des Amtes fällt unter anderem alles, was mit Feuerwehr zu tun hat. Deshalb wird auch 2019 in die Ausrüstung der Brandschützer investiert. 31 500 Euro werden für größere Anschaffungen der Floriansjünger eingeplant. Davon werden unter anderem Atemschutzgeräte, digitale Handsprechfunkgeräte, ein Nebellöschsystem und Schlauchkörbe gekauft. Eine größere für die Feuerwehr relevante Investition stellt auch der Bau einer Zisterne in der Friedrichswalder Bahnhofstraße dar. Er schlägt mit 80 000 Euro zu Buche.

Diese sowie alle weiteren Zahlen benennt Kämmerin Annette Beier am Mittwoch nach dem Ausschuss im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung. Die Mitglieder des Gremiums haben sie in zurückliegenden Treffen erläutert bekommen.

Investieren muss das Amt auch in die digitale Technik. Weil der Speicherplatz in der Verwaltung nicht ausreicht, muss ein neuer Server her. Satte 40 000 Euro kostet dieser. Außerdem wird ein Netzwerkdrucker für 3000 Euro angeschafft. Der gleiche Betrag wird auch in Möbel investiert. Die Kasse, der Ort an dem die Behörde alle Geldsachen mit dem Bürger abwickelt, bekommt einen neuen Tresen für 3000 Euro.

Insgesamt, also inklusive der Lohn- und anderen Verwaltungskosten, belaufen sich die Ausgaben des Amtes im kommenden Jahr auf voraussichtlich knapp 2,4 Millionen Euro. Etwa 300 000 Euro weniger als durch Amtsumlage, Gebühren und Zuweisungen für die Jugendarbeit als größte Geldquellen eingenommen wird. Die Summe wird letztlich vom „Sparkonto“ genommen.

Nicht nur den Haushalt, sondern auch den Jahresabschluss von 2017 und die entsprechende Entlastung des Amtsdirektors konnten die Amtsausschussmitglieder am Montag beschließen. Der Rechnungsprüfer hatte nichts zu beanstanden.