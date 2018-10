Litfaßsäule wird zum Kunstwerk

Janet Neiser

Ziltendorf (MOZ) Einen echten Hingucker gibt es seit kurzem in Ziltendorf. Die Litfaßsäule am Abzweig nach Aurith ist mit historischen Motiven des Ortes verschönert worden. Die ehemalige Mühle, der kleine Pohlitzer See und der alte Bahnhof waren dafür als Gestaltungsmotive ausgewählt worden. Zudem wurde auch der davorstehende Stromkasten mit einem Bauernbild gestaltet. „Und die Resonanz war super“, sagt Annette Vierling, die Vorsitzende des Ziltendorfer Heimatvereins.

Sie und ihre Mitstreiter hatten die Idee zur Aufwertung der Litfaßsäule. Durch den Künstler sowie Sponsoren ist aus der Idee nun ein echtes Kunstwerk geworden. „Ziltendorf ist um eine Attraktion reicher“, findet auch Bürgermeister Danny Langhagel.

Die Gestaltung der Litfaßsäule im Interesse der Gemeinschaft sei eine der ersten Herausforderungen gewesen, der sich die Verantwortlichen des Heimatvereins stellen wollten. Das Ergebnis erfreut nun nicht nur die Ziltendorfer Einwohner, sondern auch Besucher.

Derzeit ist der Hingucker noch zusätzlich mit herbstlichen Utensilien geschmückt worden. Da lohnt es sich, auch mal aus dem Auto auszusteigen, und die einzelnen Motive genauer zu betrachten.(ja)